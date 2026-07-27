Sieg bei Kreisliga-Rückkehr - FCA schlägt harmloses Dorfbach

– Foto: Patrick Loibl

Der FC Aunkirchen ist mit einem verdienten 2:0-Erfolg gegen den DJK-SV Dorfbach in die Kreisliga zurückgekehrt. Der FCA zeigt dabei auf heimischen Geläuf über 90 Minuten eine konzentrierte Mannschaftsleistung und setzt die Vorgaben des neuen Spielertrainers Simon Schuster perfekt um. Bereits nach knapp 5 Minuten hätte Aunkirchen schon in Führung gehen müssen, Weingärtler verfehlte das Tor allerdings aus kurzer Distanz. Die Hausherren standen defensiv wie ein Bollwerk, Dorfbach hatte Schwierigkeiten ins Angriffsdrittel zu kommen und wirkte im Spielaufbau ideenlos. Der FCA setzte wiederum immer wieder Nadelstiche für die Außenbahn und kam so noch zu ein paar weiteren Chancen - unter anderem scheiterte Kitzlinger aus kurzer Distanz an Torwart Auer. Auf der Gegenseite kam nur durch eigene Fehler in der Aunkirchener Hintermannschaft ein wenig Gefahr auf, Torwart Seiler war aber nicht wirklich gefordert. Kurz vor der Pause setzte dann Behr nach einer Flanke gut nach, spitzelte Torwart Auer den Ball weg und wurde vom Dorfbacher Schlussmann zu Fall gebracht. Klare Sache, Elfmeter für den FCA. Eder trat an und versenkte die Kugel mittig im Tor, Auer war dabei schon auf dem Weg in die rechte Ecke.

Diese 1:0-Pausenführung gab Aunkirchen Selbstvertrauen für die zweiten 45 Minuten. Nur vier Minuten nach Wiederbeginn eroberte Schuster im Mittelfeld den Ball, schaltete schnell um und setzte Behr mit einem schönen Steckpass in Szene. Dieser blieb vor Torwart Auer cool und stellte auf 2:0. In der Folge musste Dorfbach natürlich mehr nach vorne tun, probierte es aber weiterhin mit langen Bällen, die sehr oft keinen Abnehmer fanden. Auch ein paar Freistöße aus der Distanz strahlten keine wirkliche Torgefahr aus, während die Hausherren auf der Gegenseite ebenfalls ein paar gute Konterchancen ungenutzt ließen. Die Gäste konnten in der Schlussphase aber nicht mehr zulegen, so blieb es beim verdienten 2:0 für den FCA.