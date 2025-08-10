Sieg bei Aufsteiger: Verden mit gelungenem Saisonstart

Auf den durchaus überraschenden Pokalerfolg über den BSV Schwarz-Weiß Rehden ließ der FC Verden 04 im ersten Oberliga-Spiel den nächsten Sieg folgen. Er gewann beim keineswegs einfach zu bespielenden SV Holthausen-Biene.
Vor fast 500 Zusehern hielt der Aufsteiger über weite Strecken mit. Die Gäste taten sich schwer, gingen aber dennoch durch Mamadou Diop in Führung - 0:1 (27.). Anschließend gewannen sie zunehmend mehr Kontrolle über das Geschehen. Dennis Hoins ließ in der 67. Minute das 0:2 folgen, womit die Begegnung gelaufen war. Denn der FCV ließ nichts mehr anbrennen und fuhr damit den wichtigen Auftaktsieg ein.
Weiter geht es für die Reiterstädter, die unter der Leitung von Tim Ebersbach einen idealen Start in die Pflichtspielzeit hinlegten, in einer Woche mit einem Heimspiel gegen den ambitionierten SV Wilhelmshaven.