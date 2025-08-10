– Foto: Lennart Blömer

Sieg bei Aufsteiger: Verden mit gelungenem Saisonstart Hoins sorgt für Klarheit

Auf den durchaus überraschenden Pokalerfolg über den BSV Schwarz-Weiß Rehden ließ der FC Verden 04 im ersten Oberliga-Spiel den nächsten Sieg folgen. Er gewann beim keineswegs einfach zu bespielenden SV Holthausen-Biene.

Vor fast 500 Zusehern hielt der Aufsteiger über weite Strecken mit. Die Gäste taten sich schwer, gingen aber dennoch durch Mamadou Diop in Führung - 0:1 (27.). Anschließend gewannen sie zunehmend mehr Kontrolle über das Geschehen. Dennis Hoins ließ in der 67. Minute das 0:2 folgen, womit die Begegnung gelaufen war. Denn der FCV ließ nichts mehr anbrennen und fuhr damit den wichtigen Auftaktsieg ein.