Sieg auf dem Chliriet

Auf der einen Seite der FC Oberglatt, der mit zwei Niederlagen aus drei Spielen dringend in die Spur finden muss. Auf der anderen der FC Zürich-Affoltern, der nach drei Spielen ein Torverhältnis von 22:2 aufweist.

Ja, das Spiel wirkte ein bisschen träge. Viele Fehlpässe prägten die Startphase. Trotzdem hatten die Gäste die Partie weitgehend im Griff und kamen zu vereinzelten Chancen, die jedoch am Oberglatter Schlussmann scheiterten.

Wer jetzt allerdings dachte, dass der FCA jeden Gegner gleich mit 11:0 überfährt – wie zuletzt Regensdorf –, wurde enttäuscht. Zu Beginn der Partie hatte man eher das Gefühl, dass einige Spieler am Knabenschiessen Überstunden geschoben haben.

In der 38. Minute klingelte es dann im Oberglatter Tor – Mike Kletschke mit einem Wumms! Kurz darauf kam Oberglatt zu einer guten Torchance, die Salzmann jedoch glänzend parierte. So gingen die Gäste mit einer verdienten 1:0-Führung in die Pause.

In der zweiten Halbzeit brauchte der FCA rund 15 Minuten, um richtig in die Partie zu finden. Oberglatt stand zu Beginn sehr hoch und versuchte es mit Pressing. Doch wirklich gefährlich wurde es zu keinem Zeitpunkt. Die Defensive der Gäste liess – trotz einiger Abwesenheiten – kaum etwas zu. Das zeigt einmal mehr, wie breit der FC Zürich-Affoltern aufgestellt ist und welches Ziel am Ende der Saison im Fokus steht.

Nachdem die Pressingphase überstanden war, erhöhten die Gäste auf 2:0: Ita schloss in der 65. Minute trocken ab und netzte ein. Kaum war die Partie wieder angepfiffen, traf Costa Fernandes in der 68. Minute zum 3:0. Ab da merkte man: Oberglatt kann nicht mehr, Zürich-Affoltern will nicht mehr. Die gefährlichste Chance für Oberglatt war eine Ecke, die direkt ins Aus flog, während die Gäste noch zwei bis drei 100-prozentige Chancen liegen liessen.

Der FCA spielte die Partie mit viel Ruhe und Reife zu Ende und nimmt die drei Punkte mit nach Hause. Die Siegesserie geht weiter – für Zürich-Affoltern. Und für Oberglatt wird das Ziel „Aufstieg“ zur Herkulesaufgabe.

__________________________________________________________________________________________________