Sieg an der Sieg macht Sprung von Trier II in Rheinlandliga perfekt

Das 4:2 am frühen Samstagabend im abschließenden Duell der Dreier-Relegation der drei Bezirksliga-Vizemeister bei der SG 06 Betzdorf machte einen weiteren Durchmarsch der Regionalliga-Reserve perfekt. Durch das 3:1 vier Tage zuvor gegen den FV Rübenach hatte die Mannschaft von Trainer Kevin Schmitt das Tor zur Rheinlandliga bereits weit aufgestoßen. Can Yavuz stellte vor 485 Zuschauern an der Sieg früh die Weichen auf Sieg (8.). Derselbe Akteur erhöhte acht Minuten nach der Pause auf 0:2. Fast im Gegenzug kamen die Gastgeber durch Robin Moosakhani (55.) zum Anschlusstreffer. Sie hätten jedoch noch vier weitere Treffer benötigt, um im Klassement an den Trierern vorbeizuziehen. Benedikt Decker stellte den alten Abstand wieder her (57.) und sorgte später auch für das 1:4 (75.). Temel Uzun traf zum 2:4-Endstand (78.). „Betzdorf musste alles riskieren. Am Anfang hatten wir den einen oder anderen bangen Moment zu überstehen. Insgesamt war unser Sieg aber hochverdient“, jubelte Trainer Kevin Schmitt. Die Trierer Mannschaft wird in der kommenden Saison ein verändertes Gesicht erhalten. Inzwischen steht auch die Rückkehr von Angreifer Nicola Rigoni zum FSV Tarforst fest. Erfolgscoach Schmitt hört als Trainer auf, will der Eintracht aber in „anderer Funktion“ erhalten bleiben. In die Suche nach einem neuen Coach, die derzeit noch andauert, ist er miteingebunden. Weiterer Bericht dazu folgt.