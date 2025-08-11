Sieg am Grünen Tisch: Pokalpartie Sahlenburg gegen Duhnen umgewertet

Eigentlich hatten die Sportfreunde Sahlenburg die Pokalpartie gegen den Duhner SC gewonnen, doch der Duhner SC legte Einspruch ein und ist nun eine Runde weiter.

Auf Social Media erklärte Mejzel Juseinov seinen Fauxpas. Eigentlich wäre ein Spieler der Sahlenburger noch für zwei Wochen aufgrund einer Roten Karte gesperrt gewesen, lief aber im Pokalspiel auf. "Dieser Fehler liegt ganz klar bei mir. Dafür möchte ich mich von Herzen bei unseren Fans, unserem Verein und ganz besonders bei meinen Spielern entschuldigen. Ich habe mich auf das System des Verbandes verlassen und nicht noch einmal in die Statuten geschaut", teilt Juseinov mit.