»Sieg absolute Pflicht« - denn: »Es geht um alles«

Die Ausgangslage für beide Teams ist die selbe: Sowohl Frauenbiburg als auch Amicitia München müssen im ersten Schritt gewinnen, um doch noch über den ominösen Strich zu springen. Und das Duo muss im zweiten Schritt auf einen Ausrutscher von Bad Aibling hoffen, das den begehrten ersten Platz am rettenden Ufer inne hat. In dieser Hinsicht beginnen dann doch die Rechenspielchen, die in einer solchen Situation eben dazu gehören.

"Unsere Chancen sind relativ gering - liegen vielleicht bei 25 Prozent", zeigt sich Thomas Jost realistisch. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf Amicitia. Noch einmal einen Zähler mehr hat Bad Aibling - hinzu kommt der verlorene direkte Vergleich. "Wir appellieren an den Sportsgeist von Theuern, dem Gegner von Bad Aibling", hat der Trainer des SV Frauenbiburg alle Faktoren im Blick. Er ist überzeugt: "Läuft dieses Wochenende gut für uns, dann sind wir am letzten Spieltag in der besseren Rolle."