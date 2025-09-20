Siedenbollentin überrascht Lichtenberg 47, Viktoria Berlin holt Punkt

Tasmania wurde früh belohnt: In der 10. Minute brachte Konstantinos Grigoriadis seine Mannschaft in Führung. Der Berliner AK zeigte sich jedoch unbeeindruckt und antwortete in der 26. Minute durch Abdulkadir Beyazit, der den Ausgleich erzielte. Die Partie blieb weiter hitzig, und nur drei Minuten später stellte Nathaniel Amamoo in der 29. Minute die Führung für Tasmania wieder her. Kurz darauf musste die Heimelf einen Rückschlag verkraften: Rico Steinhauer sah in der 28. Minute die Rote Karte und ließ seine Mannschaft fortan in Unterzahl spielen. Trotz der numerischen Unterlegenheit kämpfte Tasmania unermüdlich. Der Berliner AK drängte auf den Ausgleich, konnte seine Chancen jedoch nicht nutzen. Stattdessen war es Rici Bokake-Befonga, der in der 87. Minute den entscheidenden Treffer setzte und mit dem 3:1 für frenetischen Jubel sorgte. ---

Im Match zwischen Anker Wismar und Dynamo Schwerin erlebten die 200 Zuschauer eine dramatische Schlussphase. Zunächst sorgte Lares Kodanek in der 78. Minute für die Führung der Gastgeber. Doch Dynamo schlug zurück: Mario Schilling verwandelte in der 85. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Als alles nach einer Punkteteilung aussah, brachte ein unglückliches Eigentor von Mohand Almansori in der 90.+2 Minute den Anker-Sieg. Bitter für die Gastgeber war die Gelb-Rote Karte gegen Eric Martin bereits in der 45. Minute. Trotz Unterzahl belohnte sich Wismar am Ende mit drei Punkten und klettert in der Tabelle. ---

Ein wahres Torfestival bekamen die Zuschauer in Siedenbollentin geboten. Daniel Eidtner eröffnete den Schlagabtausch in der 41. Minute per Foulelfmeter. Nach dem Ausgleich durch John Gruber in der 52. Minute übernahmen die Hausherren erneut das Kommando: Jakub Jan Klimko traf in der 57. Minute, ehe Lukas Knechtel in der 73. Minute auf 3:1 erhöhte. Doch Lichtenberg gab nicht auf: Sebastian Reiniger verwandelte erst in der 77. Minute einen Foulelfmeter und glich nur vier Minuten später erneut aus. Die Partie stand auf Messers Schneide, bis Daniel Eidtner in der 87. Minute mit einem weiteren Foulelfmeter den umjubelten Siegtreffer erzielte. Überschattet wurde die Partie von der Roten Karte gegen Kevin Owczarek in der 53. Minute. ---

Ein turbulentes Hauptstadtduell endete mit einem Remis. Bereits in der 12. Minute brachte Anton Pourfard die Gäste von TeBe in Führung. Doch Viktoria schlug zurück: Mark-Oliver Wittek erzielte in der 28. Minute das 1:1. Ein Eigentor von Aleksandar Bilbija in der 54. Minute und nur eine Minute später das 3:1 durch Emir Can Gencel ließen die Gastgeber wie den sicheren Sieger aussehen. Doch Ebrima Jobe drehte auf: Mit Treffern in der 66. und 73. Minute sorgte er für ein 3:3, das beide Seiten mit gemischten Gefühlen zurückließ. ---

Der TuS Makkabi Berlin ist nach dem klaren 3:0-Erfolg bei TeBe oben voll dabei. Kevin Coleman glänzte mit zwei Treffern und ist in Topform. Nun empfängt Makkabi die TSG Neustrelitz, die mit einem 5:1 gegen Optik Rathenow ein Ausrufezeichen setzte. Beide Teams sind offensivstark und gehören zum Kreis der Verfolger. Für Makkabi geht es um die Tabellenführung, für Neustrelitz um den Anschluss an die Top 5. ---

Sparta Lichtenberg ist Tabellenführer. Das 2:0 im Derby beim SV Lichtenberg 47 war ein klares Statement. Nun kommt mit Union Klosterfelde ein Aufsteiger, der beim 0:0 gegen Tasmania Berlin einen Punkt entführte, allerdings auch einen Platzverweis hinnehmen musste. Sparta will seine Serie fortsetzen und die Spitze verteidigen. Klosterfelde dagegen sucht nach Stabilität in der neuen Liga. Ein klarer Favorit ist hier auszumachen, doch die Gäste könnten überraschen. ---

Optik Rathenow ist eine der Enttäuschungen der Saison. Mit nur einem Punkt und vier Toren nach fünf Spielen rangiert das Team im Tabellenkeller. Das 1:5 in Neustrelitz offenbarte erneut große Schwächen. Nun geht es gegen Hansa Rostock II, das mit einem 4:0 gegen Mahlsdorf stark auftrat. Die Gäste liegen mit zehn Punkten in der Spitzengruppe und wollen ihre Serie fortsetzen. Rathenow steht dagegen schon früh unter Druck und braucht dringend einen Befreiungsschlag. ---