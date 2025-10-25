Siedenbollentin überrascht, Berliner AK siegt spät, eine Spielabsage

– Foto: Michel Grabowski

Der 10. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord begann heute mit zwei intensiven Begegnungen am Freitagabend. Während der Berliner AK in Rathenow spät den Sieg erkämpfte, setzte Aufsteiger Siedenbollentin mit einem 2:0-Erfolg gegen Tennis Borussia Berlin ein weiteres Ausrufezeichen. Beide Resultate sorgen für Bewegung im oberen Tabellendrittel. Zudem gab es eine Spielabsage.

Der Berliner AK hat drei wichtige Punkte aus Rathenow entführt. Der FSV Optik Rathenow ging zunächst in der 35. Minute durch ein Eigentor der Gäste mit 1:0 in Führung. Nach der Pause drehte der BAK die Partie: In der 48. Minute traf Ali Ihsan Keles per Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich, ehe David Jojkic in der 84. Minute den Siegtreffer erzielte. Für die Mannschaftwar es der vierte Saisonsieg, der den Hauptstadtklub vorrücken ließ. Rathenow dagegen bleibt mit acht Punkten tief im Tabellenkeller stecken. ---

Der SV Siedenbollentin sorgt weiter für Furore in seiner Premierensaison. Der Aufsteiger besiegte Tennis Borussia Berlin mit 2:0. Bereits in der 14. Minute brachte Peterson Appiah die Gastgeber in Führung. TeBe fand offensiv kaum Lösungen und kassierte in der 85. Minute den entscheidenden Treffer, als Daniel Eidtner zum 2:0 traf. Mit dem fünften Saisonsieg schob sich Siedenbollentin mit 19 Punkten vor. Für Tennis Borussia war es die vierte Niederlage. ---

Ein interessantes Match steigt am Sonntag in Lichtenberg. Der SV Sparta empfängt Tabellenführer TuS Makkabi Berlin – zwei Teams mit Offensivdrang. Sparta verlor zuletzt knapp mit 1:2 bei Tennis Borussia, Gani Gashi traf in der 89. Minute. Makkabi dagegen setzte sich im Topspiel gegen Tasmania mit 3:1 durch. Nathaniel Amamoo brachte die Gäste in der 57. Minute in Führung, ehe Kebba Kebell Suso (79.) und Abdoul Karim Soumah (81., 90.+5) die Partie drehten. Mit sieben Siegen aus zehn Spielen führt Makkabi die Tabelle an, doch Sparta will wieder in die Spur finden. ---

Zwei Berliner Traditionsvereine im Krisenvergleich: Der SV Tasmania Berlin empfängt Schlusslicht FC Viktoria 1889 Berlin. Tasmania musste am vergangenen Wochenende beim 1:3 bei Makkabi trotz Führung durch Nathaniel Amamoo (57.) eine Niederlage hinnehmen. Für Viktoria setzte es in Lichterfelde eine weitere Pleite – das 3:4 gegen Wismar war die achte Niederlage im neunten Spiel. Nach dem Eigentor von Lares Kodanek (9.) trafen Leart Halimi (65.) und Ron Hasani (65.) für die Himmelblauen, doch die Defensive brach erneut ein. Tasmania steht bei 16 Punkten stabil im Mittelfeld, Viktoria kämpft weiter ums sportliche Überleben. ---

In der Hauptstadt empfängt Croatia Berlin den SV Lichtenberg 47. Die Gastgeber überraschten am vergangenen Wochenende mit einem 1:0-Auswärtssieg bei der TSG Neustrelitz, als Metsaguim Dorian Kenfack in der 88. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Lichtenberg 47 tritt mit breiter Brust an: Das 4:1 gegen Tabellenführer Hansa Rostock II war ein Ausrufezeichen. Claas Zamzow brachte Rostock zwar in der 9. Minute in Führung, doch John Gruber (38.), Sebastian Reiniger (41., Foulelfmeter), Leon Alfer (49.) und Luis Millgramm (82.) sorgten für klare Verhältnisse. Die Lichtenberger liegen nun auf Platz vier und wollen ihren Lauf fortsetzen. ---

Nach der klaren 1:4-Niederlage in Lichtenberg will Hansa Rostock II Wiedergutmachung betreiben. Die frühe Führung durch Claas Zamzow (9.) reichte dort nicht, zu deutlich war die Reaktion des Gegners. Nun empfängt der Tabellenzweite den Aufsteiger SG Union Klosterfelde, der zuletzt 1:2 gegen Rathenow verlor. Yohji Irvan Koré (26., 45.+5 Foulelfmeter) traf doppelt für Optik, während Caner Özcin (60.) nur noch verkürzen konnte. Klosterfelde sucht weiter nach Konstanz, Hansa dagegen möchte zu Hause wieder den Ton angeben und die Tabellenführung zurückerobern. ---