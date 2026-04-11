Siedenbollentin siegt spät, Anker Wismar dreht Spiel gegen Viktoria

– Foto: Frank Arlinghaus

Am heutigen Samstag startete die NOFV-Oberliga Nord mit leidenschaftlichen Begegnungen in den 24. Spieltag. Während einige Teams im Tabellenmittelfeld wertvolle Zähler sammelten, kämpften die Mannschaften im Tabellenkeller hochemotional gegen den drohenden Abstieg. Es war ein Nachmittag geprägt von späten Entscheidungen und personellen Rückschlägen.

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In einer umkämpften Partie im Stadion am Vogelgesang teilten sich der FSV Optik Rathenow und die SG Union 1919 Klosterfelde die Punkte. Nach einer torlosen ersten Halbzeit dauerte es nicht lange, bis die Gäste zuschlugen. In der 47. Minute erzielte Michel Sobek das 0:1 für Klosterfelde. Die Rathenower bewiesen jedoch Moral und suchten leidenschaftlich den Ausgleich. Die Belohnung folgte in der 71. Minute, als Luka Zdep einen Foulelfmeter zum 1:1-Endstand verwandelte. ---

In Wismar sahen die Zuschauer eine Begegnung voller Wendungen, in der sich der FC Anker Wismar letztlich gegen den Tabellenletzten durchsetzte. Dabei erwischte der FC Viktoria 1889 Berlin den besseren Start: In der 11. Minute traf Aboudoul Rachid Tchadjei zum frühen 0:1. In der 57. Minute schwächten sich die Berliner jedoch, als Florian Miftari die Gelb-Rote Karte sah. In Überzahl drängte Wismar auf die Wende. Danilo John glich in der 70. Minute zum 1:1 aus und erzielte nur fünf Minuten später, in der 75. Minute, auch die 2:1-Führung. Den Schlusspunkt unter die Aufholjagd setzte Max Hauer in der 83. Minute mit dem Treffer zum 3:1-Endstand. ---

Der Aufsteiger SV Siedenbollentin feierte vor heimischer Kulisse einen wichtigen Erfolg gegen die SG Dynamo Schwerin. Die Weichen für den Heimsieg wurden früh gestellt, als Tom Kliefoth bereits in der 8. Minute zum 1:0 einnetzte. In der 27. Minute folgte ein schwerer Schlag für die Gäste, als Dominik Limprecht die Rote Karte sah. Den fälligen Freiraum nutzte Daniel Eidtner nur eine Minute später in der 28. Minute zum 2:0. Die Schweriner gaben sich jedoch nicht auf und verkürzten in der 63. Minute durch einen Foulelfmeter von Bradley Jean-Claude Eyanga Lokilo auf 2:1. Es entwickelte sich eine Zitterpartie, bis Ande-Finjas Müller tief in der Nachspielzeit, in der 90.+7 Minute, mit dem 3:1 den Deckel auf die Partie machte. --

Für S.D. Croatia Berlin ist die Lage mit 18 Punkten auf Rang 15 ernst. Die 0:2-Niederlage gegen F.C. Hansa Rostock II war ein weiterer Rückschlag, und im Tabellenkeller wächst mit jedem Spieltag der Druck. Vor eigenem Publikum braucht Croatia dringend ein Zeichen. Mit der TSG Neustrelitz kommt jedoch eines der formstärksten Teams der Liga. Der Tabellen­dritte fegte zuletzt FC Viktoria 1889 Berlin mit 5:0 vom Platz und steht bei 42 Punkten. Die Rollen sind klar verteilt, aber gerade solche Spiele leben von Verzweiflung auf der einen und Selbstvertrauen auf der anderen Seite. ---

Der F.C. Hansa Rostock II hat sich mit dem 2:0 bei S.D. Croatia Berlin auf 36 Punkte geschoben und ist damit Sechster. Die Mannschaft hat sich im oberen Mittelfeld festgesetzt und kann mit einem weiteren Erfolg noch enger an die Spitzengruppe heranrücken. Nun wartet aber ein Prüfstein erster Güte. SV Lichtenberg 47 führt die Tabelle mit 51 Punkten an und bestätigte seine starke Stellung mit zwei Siegen in Folge: 1:0 gegen Rathenow, 3:1 unter der Woche bei Anker Wismar. Der Spitzenreiter reist mit Autorität an. Für Hansa II ist es ein Härtetest, für Lichtenberg die Chance, den Druck an der Spitze weiter hochzuhalten. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin Tasmania TuS Makkabi Berlin Makkabi 14:00 PUSH

SV Tasmania Berlin gehört trotz der 1:3-Niederlage bei Tennis Borussia Berlin weiter zur Spitzengruppe und steht mit 49 Punkten auf Rang zwei. Der Rückschlag tat weh, weil TeBe früh davonzog. Tasmania braucht nun eine Reaktion, um den Kontakt zu Platz eins nicht abreißen zu lassen. TuS Makkabi Berlin reist nach dem 0:2 gegen Anker Wismar mit 34 Punkten als Tabellen­siebter an. Für Makkabi ist es die Chance, einen Favoriten zu ärgern und selbst ein Zeichen zu setzen. Tasmania trägt die Last des Titelkampfs, Makkabi kann freier antreten – das macht dieses Berliner Duell besonders reizvoll. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg SV Sparta Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin 14:00 live PUSH

Der SV Sparta Lichtenberg musste zuletzt zwei bittere Niederlagen verdauen. Auf das 2:3 bei Dynamo Schwerin folgte nun das Heimspiel gegen Tennis Borussia Berlin als nächste große Aufgabe. Mit 30 Punkten ist Sparta Zehnter und befindet sich in einem Bereich, in dem Siege schnell vieles verändern können. Tennis Borussia Berlin hat binnen weniger Tage ein starkes Lebenszeichen gesendet. Erst das 3:1 gegen Tasmania, dann das 2:2 gegen Dynamo Schwerin. Mit 27 Punkten auf Rang 13 bleibt TeBe zwar unter Druck, tritt aber spürbar gefestigter auf. Diese Partie verspricht Intensität, weil beide Teams viel zu verlieren haben. ---

Morgen, 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf Berliner AK Berliner AK 14:00 PUSH

BSV Eintracht Mahlsdorf steht mit 36 Punkten auf Rang fünf und hat damit weiter Kontakt nach oben. Die Mannschaft kann mit einem Heimsieg ihre gute Ausgangslage untermauern und den Blick in Richtung Spitzengruppe schärfen. Gerade in dieser Saisonphase haben solche Heimspiele besonderes Gewicht. Der Berliner AK reist nach dem klaren 3:0 bei SV Siedenbollentin mit Rückenwind an. Malik Mawd traf doppelt, Fodelcio Gomes Pereira setzte den Schlusspunkt. Mit 29 Punkten ist der BAK Elfter, aber spürbar stabilisiert. Mahlsdorf will oben dranbleiben, der Berliner AK Selbstvertrauen in Zählbares ummünzen – ein Duell mit Spannung und offener Richtung.