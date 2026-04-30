Siebter Zugang fix: Kaderplanung des Heisinger SV läuft auf Hochtouren Noch fünf Spiele sind zu absolvieren in der Bezirksliga, Gruppe 6. Mit fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz ist der Heisinger SV noch nicht gerettet. Die Kaderplanung des Vereins läuft jedoch schon auf Hochtouren und kann große Erfolge verbuchen. von Tristan Benten · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Der Heisinger SV hat den Klassenerhalt noch nicht sicher – Foto: Riccarda Maszun

Nach dem Bezirksliga-Aufstieg in der vergangenen Saison steht der Heisinger SV nach 29 Spieltagen auf dem elften Rang. Mit fünf Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz bleibt es allerdings weiterhin spannend für den Verein. Für die kommende Saison konnte der Bezirksligist allerdings schon einige Erfolge in der Kaderplanung feiern - insgesamt sieben neue Spieler konnte der SV bereits bekannt geben.

Geballte Offensivkraft Jan Hillemann und Simon Tigges (beide FC Stoppenberg), Robin Radtke und Shamon Hakimi (beide SC Frintrop), Gerrit Höhl (Fortuna Bredeney) sowie Lukas Kesting (U19 von ETB Schwarz-Weiß Essen) sind sechs von den sieben Zugängen, die der Heisinger SV bereits bekannt gab. Die beiden Transfers aus Frintrop sollen dabei für mehr Torgefahr sorgen. Hakimi kommt in der laufenden Saison bereits auf 19 Treffer und 13 Vorlagen in 23 Partien - zudem ist es erst seine zweite Spielzeit im Seniorenbereich. Aber auch Radtke konnte in den vergangen Jahren mit seinen Scorern für Aufsehen sorgen. In den vergangenen vier Jahren kam der Angreifer in 76 Partien auf 57 Treffer und 23 Assists.

Der erfahrenste Spieler ist Höhl, der schon seit über einem Jahrzehnt im Herrenbereich unterwegs ist, während die weiteren Zugänge erst seit ein paar Spielzeiten im Seniorenbereich tätig sind. Für mehr defensive Stabilität soll derweil Tigges sorgen, der aktuell noch in der A-Liga agiert. Landesliga-Spieler kommt Neben den sechs genannten Zugängen konnte der Heisinger SV nun einen weiteren neuen Akteur bekannt geben - Yousef Issa kommt vom ESC Rellinghausen. Der 20-Jährige kam in den vergangenen drei Spielzeiten auf 20 Landesliga-Einsätze und konnte dabei drei Tore beisteuern. Nun soll er für den Bezirksligisten auf Torejagd gehen.