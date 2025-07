Siebter Zugang beim Kreisligisten und zahlreiche weitere Transfers

Wir freuen uns riesig, Tiago Santana Mota, besser bekannt als Alemão, wieder beim TSV Ludwigsburg begrüßen zu dürfen! Der 32 Jährige ist kein Unbekannter im Verein – bereits in der Vergangenheit trug er unser Trikot mit Stolz. Nach einer Fußballpause kehrte er vor drei Jahren zurück auf den Platz und schloss sich dem SV Salamander Kornwestheim an. Zuletzt war er für den TSV Asperg aktiv, bevor er nun den Weg zurück zu uns gefunden hat. Mit seiner Erfahrung, seiner Präsenz auf dem Platz und seiner Verbundenheit zum Verein wird Tiago eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft übernehmen. Wir sind stolz, dass du wieder Teil der TSV-Familie bist! Willkommen zurück, Alemão!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SPV 05 Nürtingen (Kreisliga B4 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns sehr, euch unseren nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorzustellen! Mit großer Begeisterung heißen wir MERT INAC herzlich willkommen in unserer Mannschaft.

SV Perouse (Kreisliga B4 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit Giacomo Battiato verstärkt ein erfahrener und zweikampfstarker Abwehrspieler den SV Perouse! Er ist unsere neue Wand in der Defensive – ein Spieler, der nicht nur auf dem Platz durch seine Präsenz überzeugt, sondern auch abseits des Feldes Führungsqualitäten mitbringt.

Herzlich willkommen beim SV Perouse, Giacomo – wir freuen uns auf deine Unterstützung!

SV Lautertal (Kreisliga A1 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugang nummer sieben heißt Lenard Bauder. Ebenfalls wie Toni kommt Lenard von der TSG Münsingen zu uns. Der 19 Jährige sammelte letzte Saison erste Minuten im Aktivenbereich und möchte nun bei uns daran anknüpfen. Bereits in den ersten Trainingseinheiten konnte Lenard seine gute Technik zeigen. Sein persönliches Ziel ist sich im Kader der ersten Mannschaft zu etablieren und mit dem Team die gute Platzierung vom letzten Jahr zu bestätigen. Wir freuen uns dich in unseren Reihen begrüßen zu dürfen.Herzlich Willkommen beim SVL Lenard!

SGM Felldorf/Bierlingen (Bezirksliga Nordschwarzwald)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Ähnlich wie Kamerad Haid muss auch Christian „Kurti“ Wilhelm seine Kickschuhe aufgrund von einer wiederholten Knieverletzung leider vorzeitig beenden. Über viele Jahre war Chris zunächst ein Teil des Felldorfer Aufschwungs von der B-Liga bis in die Bezirksliga und war auch im Anschluss ein langjähriger Teil des Bezirksliga Kader. Auf Christian war immer Verlass - ob in der ersten oder zweiten Mannschaft - er wusste welchen Part er hat und erfüllte diesen ganz egal ob zweitweise als Techniker auf der 6 oder als beinharter Verteidiger auf der Rechtsverteidiger Position. Beim Blick in seine Fußballtasche wurde so manche Spielerfrau neidisch. In dieser ließen sich mehr Haar- und Hautpflegeprodukte als in so mancher DM-Filiale finden. Christian! Vielen Dank für deinen Einsatz. Zuerst für den SV Felldorf und über die letzten Jahre dann in den Farben der SG Felldorf-Bierlingen. Als Ausschuss Mitglied bringt sich Kurti weiter bei der SG mit ein und bleibt uns somit sehr eng verbunden.

