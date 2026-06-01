Siebter Transfer: Verbandsligist holt Ex-Oberliga-Verteidiger

Nach den jüngsten Verabschiedungen richtet der SV Fellbach den Blick wieder nach vorne. Mit Matino Schlotterbeck präsentiert der Verbandsligist seinen siebten Neuzugang für die kommende Saison. Der 22-jährige Defensivspieler kommt von Calcio Leinfelden-Echterdingen und soll der Kappelbergelf künftig zusätzliche Stabilität, Qualität und Perspektive in der Abwehr verleihen und Struktur geben.
Schlotterbeck bringt trotz seines jungen Alters bereits eine beachtliche Vita mit nach Fellbach. In der laufenden Verbandsliga-Saison absolvierte er für Calcio Leinfelden-Echterdingen 24 Spiele und bereitete vier Treffer vor. Zuvor sammelte der Defensivspieler beim VfR Aalen Oberliga-Erfahrung, stand für den TSV Oberensingen in der Verbandsliga auf dem Platz und war außerdem beim Bahlinger SC sowie dessen zweiter Mannschaft aktiv. Insgesamt stehen für ihn 67 dokumentierte Spiele, vier Tore und sechs Vorlagen zu Buche.
Der Wechsel passt in die Kaderplanung des SV Fellbach, der nach einer bewegten Saison weiter an einem neuen Gesicht der Mannschaft arbeitet. Schlotterbeck selbst sprach von offenen und wertschätzenden Gesprächen mit den Verantwortlichen. Das klare Zielbild des Vereins und die sportliche Perspektive hätten ihn überzeugt, die Herausforderung am Kappelberg anzunehmen.
Sportdirektor Theo Fringelis sieht in dem 22-Jährigen einen gestandenen Defensivspieler, der der Mannschaft mehr Stabilität verleihen soll. Besonders seine technische Stärke, seine Laufbereitschaft und seine Spielintelligenz hebt der Verein hervor. Damit soll Schlotterbeck nicht nur defensiv absichern, sondern auch im Aufbau Akzente setzen.
Zugleich bleibt der Umbruch deutlich sichtbar. Im Rahmen des letzten Heimspiels wurden zuletzt Alexander Lang, Patrik Martinovic, Ibrahim Nije, Kiki Dulabic, Filip Stanic, Benny Calemba, Mahkdad Abdalah, Adam Heilig, Emre Durmus, Henry Strahl, Luka Bozic, Thomas Bauer und Niklas Weiß verabschiedet. Das 2:2 gegen den SSV Ehingen-Süd stand damit auch im Zeichen des Abschieds. Nun folgt mit Schlotterbeck der nächste Baustein für die neue Saison.