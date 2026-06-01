Siebter Transfer: Verbandsligist holt Ex-Oberliga-Verteidiger

Schlotterbeck bringt trotz seines jungen Alters bereits eine beachtliche Vita mit nach Fellbach. In der laufenden Verbandsliga-Saison absolvierte er für Calcio Leinfelden-Echterdingen 24 Spiele und bereitete vier Treffer vor. Zuvor sammelte der Defensivspieler beim VfR Aalen Oberliga-Erfahrung, stand für den TSV Oberensingen in der Verbandsliga auf dem Platz und war außerdem beim Bahlinger SC sowie dessen zweiter Mannschaft aktiv. Insgesamt stehen für ihn 67 dokumentierte Spiele, vier Tore und sechs Vorlagen zu Buche.

Der Wechsel passt in die Kaderplanung des SV Fellbach, der nach einer bewegten Saison weiter an einem neuen Gesicht der Mannschaft arbeitet. Schlotterbeck selbst sprach von offenen und wertschätzenden Gesprächen mit den Verantwortlichen. Das klare Zielbild des Vereins und die sportliche Perspektive hätten ihn überzeugt, die Herausforderung am Kappelberg anzunehmen.