Siebter Streich im siebten Heimspiel Es war das erwartet zähe und schwere Spiel gegen den SC Großengottern, welches der SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen letztlich doch erfolgreich gestaltete.

Die Gäste reisten mit einer Serie von acht ungeschlagenen Spielen in Folge nach Bad Frankenhausen und wollten diese auch nach dem Spieltag aufrecht erhalten. Die Gastgeber hingegen sicherten sich erst vor einer Woche die knappe Tabellenführung und wollten diese nicht so schnell wieder hergeben. Eine Serie musste demnach reißen.

Die erste Halbzeit war bestimmt von einer langen Abtastphase, bei der beide Mannschaften sich kaum nennenswerte Torchancen herausspielten. Die Gäste versuchten es spielerisch, kamen in der ersten Halbzeit allerdings lediglich zu zahlreichen Ecken, die allesamt kein Problem für die Gastgeber darstellten. Diese wirkten im Vergleich zu den beiden Vorwochen in ihren Abläufen zu lässig, sodass es mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause ging.

Aus dieser kamen zunächst die Gastgeber besser heraus. Kevin Grolle hatte die erste große Chance des Tages. Er bekam den Ball und konnte frei vor Keeper Thormann zum Abschluss kommen. Sein Schuss ging allerdings über das Tor.

Auf der anderen Seite sorgte T. Weißenborn für die Führung des SC. Ein langer Ball segelte durch den Strafraum und landete beim Torschützen, der sein Team zum umjubelten 0:1 in Front brachte.

Die Hausherren wachten erst mit dem Gegentreffer auf und fingen an sich mehr um ein Tor zu bemühen und auch die Einwechslung von Norman Both sollte sich für die Gastgeber auszahlen. Es dauerte elf Minuten, ehe sich die Ludwig-Elf für das folgliche Anrennen belohnen sollte. Zunächst vergaben Griebel, Auerbach, Kammlott und Both gute Gelegenheiten, die ungenutzt blieben. Dann bediente Both Tino Auerbach, der den Ball über die Linie grätschte zum wichtigen 1:1 Zwischenstand. (71’)

Sieben Minuten später ließ Thormann einen Schuss von Both abprallen. Carsten Kammlott stand goldrichtig und drückte den Ball zum 2:1 über die Linie.(78’) 135 Zuschauer sahen einen Frankenhäuser Gastgeber, der das Spielgeschehen mit dem Gegentreffer bestimmte, sich nach dem Tor zum 2:1 aber wieder zurück nahm. Und so hatten auch die Gäste in den letzten zehn Minuten des Spiels noch einmal die Möglichkeit zum Ausgleich zu kommen, doch der Ball wurde auf der Linie geklärt.

Die letzte Chance der Partie gehörte dann wieder Both. Dieser vergab mit dem Schlusspfiff die Möglichkeit auf 3:1 zu stellen.

Der Tabellenführer verteidigt seinen Platz an der Sonne mit einem knappen 2:1 und gewinnt auch das siebte Heimspiel der Saison. Am kommende Samstag steht das letzte Spiel der Hinrunde an. Ab 14:00 Uhr gastieren die Blau-Weißen beim SC Leinefelde und können sich mit einem Sieg die Herbstmeisterschaft sichern.