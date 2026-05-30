Siebter Streich für Adliswil und Wädenswil siegt im Verfolgerduell 2. Liga, Gruppe 1: 22. Runde von Christian Mathea · Heute, 17:18 Uhr · 0 Leser

Adliswil bleibt das Team der Stunde und holt sich den siebten Sieg in Serie. – Foto: Christian Mathea

Der 22. Spieltag startete bei hochsommerlichen Temperaturen und mit dem Champions-League-Finale vor der Brust am Samstag-Nachmittag mit folgenden Resultaten: Wädenswil schlägt Wiedikon 3:0 und Adliswil besiegt Horgen 3:1.

Kampf um den zweiten Tabellenplatz

Spitzenspiel auf dem Sportplatz Beichlen und gleichzeitig das Duell jener beiden Teams, die dem souveränen Leader Oetwil am hartnäckigsten folgen: FC Wädenswil und FC Wiedikon. Der direkte Aufstieg ist für beide wohl nur noch theoretisch erreichbar, doch der prestigeträchtige zweite Tabellenrang bleibt ein lohnendes Ziel. Entsprechend eng verlief der Kampf um diesen Platz bislang. Wädenswil und Wiedikon wechselten sich in dieser Saison regelmässig als erster Verfolger ab. Auch das Hinspiel hatte gezeigt, wie ausgeglichen die Kräfteverhältnisse sind – ein 0:0, das die Rivalität eher schärfte als entschärfte. Nun stand das Rückspiel an, erneut mit hoher Spannung und erneut mit dem Gefühl, dass Kleinigkeiten entscheiden würden.









Mit dem zehnten Heimsieg der Saison erobert Wädenswil erneut den zweiten Tabellenrang. Der FC Wiedikon wird hingegen zurückgebunden und rutscht auf Platz vier ab. Am Ende setzte sich das Heimteam aber souverän mit 3:0 durch. Die Vorentscheidung fiel dabei innerhalb von nur drei Minuten: Zwischen der 68. und 71. Minute sorgte ein Doppelschlag für klare Verhältnisse. Zunächst verwandelte Nico Del Pilato einen direkten Freistoss sehenswert, ehe Siro Sacconi mit seinem zehnten Saisontreffer nachlegte.Mit dem zehnten Heimsieg der Saison erobert Wädenswil erneut den zweiten Tabellenrang. Der FC Wiedikon wird hingegen zurückgebunden und rutscht auf Platz vier ab.





Formstarke Hausherren unaufhaltsam

Der FC Adliswil trat als aktuell formstärkstes Team der Liga an – sechs Siege in Serie, Selbstvertrauen bis in die Stutzen. Auf der anderen Seite stand der FC Horgen, der sich zwar eine solide Rückrunde erarbeitet hat, aber rechnerisch noch nicht aus dem Abstiegskampf heraus ist und zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen musste. Die Ausgangslage versprach damit ein Duell zweier Mannschaften mit völlig unterschiedlicher Formkurve: Adliswil im Höhenflug, Horgen auf der Suche nach Stabilität. Und genau so präsentierte sich der Start in die Partie, mit einem Favoriten, der seine Serie bestätigen wollte, und einem Herausforderer, der dringend wieder ein Zeichen setzen musste.



Die Statistik und die aktuelle Formkurve bestätigten sich mit dem Schlusspfiff. Die Hausherren setzten sich verdient mit 3:1 durch und feierten ihren siebten Sieg in Serie. Adliswil macht damit in der Tabelle weiter Boden gut und profitiert gleichzeitig von der Niederlage Wiedikons in Wädenswil – der FCA klettert auf Rang drei. Für die Gäste aus Horgen hingegen wird die Lage zunehmend heikel. Sollte die Konkurrenz am Strich in der Sonntagsrunde punkten, könnten die Seebuben im Saisonendspurt doch noch in den Abstiegskampf hineingezogen werden.



