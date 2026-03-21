Siebter Sieg in Serie: VfB Hilden zeigt in Baumberg keine Schwäche

Der VfB Hilden feiert den siebten Sieg in Folge. – Foto: Arno Wirths

Nach drei Unentschieden in Folge war Ratingen 04/19 unter Druck. Gegen den VfL Jüchen sollte unbedingt ein Sieg her. Der wurde es auch, doch danach sah es zunächst nicht aus. Nach torloser ersten Hälfte begann der zweite Durchgang ein wenig schwungvoller. Schließlich war es Yuta Inoue, der über rechts in den Ratinger Strafraum eindrang und Keeper Marvin Gomoluch mit einem platzierten Flachschuss keine Chance ließ (67.). Ratingens Trainer reagierte und brachte mit Sven Kreyer, Ali Hassan Hammoud und wenig später auch Rinor Rexha neue Offensivkräfte. In der Schlussphase markierte zunächst dann ausgerechnet der eingewechselte Rexha den Ausgleich (82.). In der Nachspielzeit krönte er seinen Kurzauftritt und drehte mit seinem zweiten Torerfolg die Partie noch komplett.

Bereits den siebten Sieg in Serie feierte der VfB Hilden, der damit in der Oberliga Niederrhein punktgleich mit Ratingen 04/19 an der Tabellenspitze steht. Bei den Sportfreunden Baumberg zeigte die Elf von Tim Schneider keine Schwäche und siegte souverän mit 4:0. Nach weitestgehend ereignisarmen 30 Minuten nahm die Begegnung vor der Pause noch einmal Fahrt auf. Zunächst waren es die Hausherren in Person von Berkem Kurt, die zum ersten nennenswerten Abschluss kamen. Das Tor fiel indes auf der Gegenseite. Nach einem Fehlpass im Mittelfeld eroberte Pascal Weber den Ball und leite ihn gleich zu Mohamed Cisse weiter. Der Hildener Angreifer vollendete ins lange Eck zum 1:0. Noch vor der Pause hätten Maximilian Wagener (37.) und Weber (45.), den Vorsprung ausbauen können, doch ihre Versuche blieben erfolglos. Munter ging es nach dem Seitenwechsel weiter, doch Hilden war anzumerken, dass sie schnell die Entscheidung herbeiführen wollten. Mit einem Traumtor sorgte Wagener dann für die Vorentscheidung. Als er sah, dass Baumbergs Keeper zu weit vor seinem eigenen Kasten stand, zog er aus 40 Metern ab und traf (57.). Nur sechs Minuten später stellte Phil Zimmermann auf 3:0. Eine Ecke auf den zweiten Pfosten wurde in die Mitte zurückgespielt, wo Zimmermann schon bereitstand. Den Schlusspunkt setzte Emmanuel Yeboah, der zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit den 4:0-Endstand markierte.

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Das ist der nächste Spieltag

25. Spieltag

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Sonsbeck

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg

Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfL Jüchen-Garzweiler

Sa., 28.03.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - KFC Uerdingen

So., 29.03.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - TSV Meerbusch

So., 29.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 29.03.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - FC Büderich

So., 29.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Biemenhorst

So., 29.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Kleve

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