SIEBTER SIEG IN SERIE FÜR DEN FSV II

Bei frostigen Temperaturen und auf einem mit Reif bedeckten Kunstrasen empfing der Friedrichshaller SV am vergangenen Samstag die zweite Mannschaft der SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn II. Das Team von Coach Nagib Streckies übernahm vom Anstoß weg das Kommando und bereits in den ersten fünf Minuten lag das Spielgerät zweimal im Tor der Gäste. Aber der Unparteiische wollte dabei jeweils eine Abseitsstellung erkannt haben, allerdings war nur eine Entscheidung davon korrekt. Unbeeindruckt setzten die Gastgeber ihren Angriffsfußball fort, mussten jedoch bis zur zwanzigsten Spielminute auf den Führungstreffer warten. Nach einer Ecke von Lukas Walk war Colin Englert mit dem Kopf zur Stelle. Nach einem ihrer wenigen Gegenstöße glichen die Gäste quasi aus dem Nichts heraus aus. Aber nur vier Minuten darauf holte sich der Friedrichshaller SV II die Führung wieder zurück. Einen Freistoß von Melihcan Solumaz vollende Adrian Algaier ebenfalls per Kopfball. Knapp eine Zeigerumdrehung später lag die Kugel zum dritten Mal im gegnerischen Gehäuse. Colin Englert hatte aus dem Hinterhalt abgezogen und getroffen. Dann scheiterte Daniel Jeske zunächst mit einem Kopfball an der Latte, ehe er schließlich kurz vor dem Pausenpfiff den 4:1-Halbzeitstand herstellte.

Auch nach dem Seitenwechsel war die Heimelf die spielbestimmende Mannschaft und es dauerte nur fünf Minuten, ehe Niklas Wilbs das Ergebnis in die Höhe schraubte. Die nächsten zwanzig Spielminuten verliefen ohne weitere Treffer, obwohl der FSV II etliche Möglichkeiten hatte etwas für sein Torekonto zu tun. Dann kam Lukas Walk ans Leder, hielt aus der Distanz drauf und das Runde zappelte im Netz. Zehn Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit besserte Melihcan Solumaz seine Trefferbilanz auf, als er allein auf den gegnerischen Schlussmann zulief und diesem keine Abwehrchance ließ. Kurz vor dem Abpfiff konnte die SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn II durch den Treffer von Rauh noch etwas Ergebniskosmetik betreiben. Letztendlich stand ein nie gefährdeter Sieg des Friedrichshaller SV II zu Buche.

Fazit: Das mit neun Spielern der letztjährigen A-Jugend gespickte Aufgebot des FSV II zeigte herzerfrischenden Angriffsfußball und ließ den Gegner kaum zur Entfaltung kommen. Bei konsequenter Chancennutzung wäre ein deutlich höherer Sieg möglich gewesen. Friedrichshall siegte ohne große Mühe.