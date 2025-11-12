Siebter Sieg in Folge: Schiller lässt Ruhmannsfelden spät jubeln

Die SpVgg Ruhmannsfelden bleibt in der Bezirksliga Ost das Maß der Dinge. Der Spitzenreiter feierte in der Nachholbegegnung beim Neuling SV Hofkirchen einen harterkämpften 2:1-Erfolg. In der 86. Spielminute markierte Gäste-Torjäger Fabian Schiller mit seinem 14. Saisontreffer das allentscheidende Tor. Damit verbuchten Schmidt, Blechinger & Co. ihren siebten Dreier in Serie und überwintern somit definitiv als Spitzenreiter. Die tapfer kämpfenden Hausherren hingegen bleiben Vorletzter und haben nun am Sonntag gegen den derzeit zwei Punkte besser gestellten Mitaufsteiger SV Bischofsmais ein absolutes Schlüsselspiel vor der Brust. Für den Primus steht zum Jahresabschluss der ungemütliche Gang zum TSV Waldkirchen auf dem Programm.





Michael Weber (Co-Trainer SV Hofkirchen): "Wir haben dem Tabellenführer alles abverlangt. Es war ein reines Kampfspiel und den haben wir von Anfang an angenommen. Wir hatten in der Anfangsphase Pech bei einem Lattentreffer, dann erlaubten wir uns einen Fehler, der von Ruhmannsfelden eiskalt ausgenutzt wurde. Durch einen Freistoßtreffer schafften wir aber den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit hatten beide Teams Chancen zur Führung, die dann kurz vor Schluss dem Gast gelang. Im Endeffekt war es eine unglückliche Niederlage."





Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Auf schwierigem Geläuf konnten wir einen sehr knappen, aber verdienten Auswärtssieg einfahren. Großen Respekt an meine Jungs, die bis zum Schluss daran geglaubt haben. Aber ich ziehe auch meinen Hut vorm Gegner, die eine saubere Spielanlage hatten und uns einige Male in Bedrängnis brachte. Jetzt heißt es regenerieren bis Samstag für einen guten Abschluss vorm Winter."





SV Hofkirchen: Weber, Berisha, Hotzwig, Klinglmair, Augenstein, Troiber (57. Qeriqi), Trautwein, Dedushi (71. Kasberger), Krasniqi, Bartl, Thaqi

SpVgg Ruhmannsfelden: Grübl, Wittenzellner, Schmidt, Stadler, Kitzke, Dachs (60. Achatz), A. Kilger (85. B. Kilger), Kämmerer (88. Geiger), Blechinger, Schiller, Brunner (85. Pfeffer)

Schiedsrichter: Spateneder (Anzenkirchen)

Tore: 0:1 Kämmerer (23.), 1:1 Dedushi (39.), 1:2 Schiller (86.)