Siebter Neuzugang perfekt

Wir freuen uns, mit Ermal Moutsa unseren siebten Neuzugang für die kommende Saison vorstellen zu dürfen!

Der 31-jährige Torhüter wechselt vom BC 09 Oberbruch II zum FC Wanderlust Süsterseel und wird unser Team künftig zwischen den Pfosten verstärken. Mit seiner Erfahrung, seinem Ehrgeiz und seiner ruhigen Art bringt Ermal alles mit, um unserer Mannschaft zusätzliche Stabilität zu verleihen.