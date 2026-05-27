Siebter Kreisliga-Transfer, neues Trainerduo, Bezirksliga-Zugang

– Foto: Carsten Trebuth

Der VfR Birkmannsweiler treibt seine Kaderplanung weiter voran und vermeldet den siebten Transfer für die Saison 2026/2027. Mit Noah Solunovic wechselt ein junger Flügelspieler vom SV Breuningsweiler zur Macht des Buchenbach. Der 19-Jährige kommt nach einer einjährigen Pause ins Tal und soll künftig im weiß-roten Trikot für Tempo und neue Impulse auf der Außenbahn sorgen. Der VfR freut sich auf den Neuzugang und heißt Noah herzlich willkommen.

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SSV Schwäbisch Hall II

Der SSV Schwäbisch Hall II stellt die Weichen für die kommende Saison: Mit Bilel und Hodde übernimmt ein Trainerduo mit echter SSV-DNA die zweite Mannschaft. Beide kennen den Verein bestens, bringen Erfahrung, Mentalität und Leidenschaft mit und absolvieren aktuell ihren Trainerschein. Hodde kehrt nach seinem Karriereende noch einmal auf den Platz zurück, Bilel kommt nach seiner Zeit beim SV Dimbach zurück. Die Zweite soll künftig als Bindeglied zwischen A-Jugend und Erster dienen.

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1. FC Eislingen

Der 1. FC Eislingen kann zwei wichtige Zusagen für die Saison 2026/2027 vermelden. Mit Kevin Gromer bleibt der zweite Kapitän und eine echte Identifikationsfigur weiter in Blau-Weiß. Der variabel einsetzbare Außenbahnspieler kennt den Verein seit Jahren und gibt dem Team Stabilität. Auch Max Hölzli bleibt dem FCE erhalten. Der Unterschiedsspieler, der zur Aufstiegssaison kam, überzeugt mit Technik, Spielverständnis und Erfahrung. Coach Tim Schöller hebt bei beiden ihre enorme Bedeutung für Mannschaft und Entwicklung hervor.

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VfL Kirchheim/Teck

Der VfL Kirchheim/Teck setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs. Mit Max Rieker rückt ein weiterer U19-Spieler in der kommenden Saison fest in die erste Mannschaft auf. Der Jugendspieler trägt bereits seit einigen Jahren das VfL-Trikot und soll nun im Bezirksligateam an der Jesinger Allee seine nächsten Schritte machen.

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Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Spielverlegungen gibt es folgende:

Bezirksliga: TSV Schornbach – SG Oppenweiler-Strümpfelbach, bisher: 31.05.2026, 15:30 Uhr, neu: 17:30 Uhr

Kreisliga A1: TSV Schornbach II – VfL Winterbach, bisher: 31.05.2026, 15:00 Uhr, neu: 12:45 Uhr

Kreisliga B3: SG Schorndorf II – SV Allmersbach III, bisher. 30.05.2026, neu: 29.05.2026, 19:30 Uhr

Kreisliga B4: SSV Steinach-Reichenbach II – SV Remshalden II, bisher: 30.05.2026, 12:45 Uhr, neu: 31.05.2026, 12:45 Uhr

Sportgerichtsurteil:

Kreisliga A2: FC Welzheim 06 – SGM Althütte/Sechselberg, 23.05.2026, Wertung: 3:0 (Grund: Nichtantritt der Gäste)

Kreisliga B1: SF Höfen-Baach – TSV Neustadt, 23.05.2026, Wertung: 3:0 (Grund: Nichtantritt der Gäste)

Kreisliga B2: SVG Kirchberg/Murr – SGM Aspach, 23.05.2026, Wertung: 3:0 (Grund: Nichtantritt der Gäste)

Kreisliga B5: FV Sulzbach/Murr II – Großer Alexander Backnang, 23.05.2026: Wertung: nach tatsächlichem Ausgang (11:1).

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