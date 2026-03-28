Siebo Lübbers bleibt beim TuS Pewsum

Der TuS Pewsum kann auch in der Saison 2026/27 auf Siebo Lübbers bauen. Der vielseitig einsetzbare Außenspieler hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und bleibt damit ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Das gab der Verein via Instagram bekannt.

Lübbers ist vor allem defensiv flexibel einsetzbar und bietet dem Team dadurch verschiedene Optionen auf den Außenpositionen. Seine Verlässlichkeit macht ihn zu einer festen Größe im Kader.

Der 25-Jährige kam 2022 vom FC Loquard und spielte seitdem 71 Mal für Pewsum in der Bezirksliga. Vier Tore gelangen ihm dabei. Zwei davon in der laufenden Saison, in der er zudem vier Tore assistierte und damit eine der tragenden Säulen des Erfolgs ist.

Wenn Lübbers auf dem Platz steht, bringt er Einsatz, Disziplin und Konstanz ein. Zudem sorgt er immer wieder für besondere Momente, denn seine Treffer sind häufig sehenswert und alles andere als gewöhnlich.