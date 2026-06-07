Siebnen zieht es durch – Aufstieg perfekt

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Der SC Siebnen hat den ersten Matchball genutzt und sich mit einem verdienten 2:0-Heimsieg gegen den direkten Verfolger FC Kilchberg-Rüschlikon den langersehnten Aufstieg gesichert.

Vor einer grossartigen Kulisse übernahmen die Gastgeber von Beginn weg das Spieldiktat. Siebnen kontrollierte Ball und Gegner, liess kaum etwas zu und wurde für den engagierten Auftritt in der 22. Minute belohnt. Nach einem sehenswerten Angriff traf Hofer zur verdienten 1:0-Pausenführung.

Nach dem Seitenwechsel wollte sich Kilchberg jedoch keineswegs geschlagen geben. Die Gäste agierten mutiger, suchten vermehrt den Weg nach vorne und sorgten dafür, dass die Partie nochmals an Spannung gewann. Dem SC Siebnen war anzumerken, wie viel auf dem Spiel stand. Anstatt das Risiko zu suchen, konzentrierte sich die Mannschaft darauf, den Vorsprung zu verwalten und keine Fehler mehr zuzulassen.

Als Kilchberg in der Schlussphase alles nach vorne warf und die Partie nochmals gefährlich zu werden drohte, schaltete der Leader einen Gang höher. In der 86. Minute sorgte Nigro mit dem 2:0 für die Entscheidung und machte den Deckel endgültig drauf.