Siebleben schielt aufs Podium

Alexander König hat auf eigenen Wunsch seine Position als Co-Trainer abgegeben, bleibt aber als Jugendkoordinator weiter dem Verein erhalten. „Wir platzen bald mit jungen Spielern aus allen Nähten. Alex nimmt sich der Aufgabe an, sodass wir die gute Jugend gezielt für den Herrenbereich vorbereiten können“, sagt Christian Hatzky zur Veräderung in der sportlichen Leitung der Landesklasse-Mannschaft. 'Hatzer' bleibt weiter Co-Trainer von Kevin Pfeifer. Die freigewordene Position von Alex König wird zukünftig Roberto Gomez als spielender Co-Trainer abdecken. „Er lief das letzte halbe Jahr schon als ‚Praktikant‘, wie wir es liebevoll genannt haben, schon mit“, sagt Hatzky weiter.

Nur ein Abgang - Junger Spieler rücken nach

Das gesamte Trainerteam hat in Sachen Kaderplanung ganze Arbeit geleistet. Dabei löste zunächst der Fakt, dass mit Ole Kühlmann (Wacker Gotha) nur ein Spieler den Verein verlassen hat, Planungssicherheit aus. “Es wurde uns leicht gemacht, da wir unsere Mannschaft nahezu komplett halten konnten und uns nur punktuell verstärken wollten“, so Hatzky. Mit Robert Stauch begrüßt Siebleben einen alten Bekannten nach einer Saison in Großgengottern zurück. Zudem konnte die freigewordene Position im Torwartteam durch Kühlmanns‘ Abgang zum Stadtrivalen Wacker durch Domenique-Joel Hopf (Westring Gotha) nachbesetzt werden. Ansonsten verjüngt die SpVgg ihren Kader. Mit Elias Anschütz und Neo-Noel Neugebauer rücken zwei Talente aus dem eigenen Nachwuchs nun fest in den Landesklasse-Kader auf. Beide sammelten schon letzte Saison erste Spielminuten auf Landesebene. Mit Cedrick Bayer aus dem Nachwuchs von Wacker Gotha und Diego Gattinger (Ballstädt) kommen zwei große Talente noch hinzu.