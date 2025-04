Siebert bringt FC Gießen näher heran an Nichtabstiegsplätze

Freiburg/Gießen. In der 94. Minute holte David Siebert einen Freistoß nahe der Mittellinie heraus und nahm damit für seine Mannschaft wertvolle Zeit von der Uhr. Damit war der so wichtige Sieg im Abstiegskampf sicher. Dass der 24-Jährige allerdings zum Matchwinner von Fußball-Regionalligist FC Gießen avancierte, hatte einen deutlich gewichtigeren Grund. Siebert erzielte in der 69. Minute mit seinem ersten Saisontreffer das Tor des Abends im Gastspiel beim SC Freiburg II und bescherte seinen Farben einen überraschenden 1:0-Erfolg. Der 18-Stunden-Mammut-Trip in den Breisgau hatte sich wahrlich gelohnt.