Siebenjähriger Fußballer an Leukämie erkrankt– FSV Harthof ruft zu Spenden für Savas auf

München – Der siebenjährige Fußballer Savas aus dem Nachwuchs des FSV Harthof München ist an Leukämie erkrankt und kämpft um sein Leben. Savas wird momentan im Krankenhaus behandelt und beginnt am Karfreitag mit einer Chemotherapie. Um dem Patienten und seiner Familie finanziell zu unterstützen, hat der FSV Harthof München eine Spendenaktion ins Leben gerufen und sich via Facebook an die Freunde und Fans des FSV gewandt.

Er ist ein Teil unserer Fußballfamilie – jetzt wollen wir für ihn kämpfen.“