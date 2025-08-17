Siebenerpack zum Auftakt: Jonas Lippeck überragt für den Heisinger SV

Absteiger gegen Aufsteiger hieß es am 1. Spieltag in der neuen Bezirksliga, Gruppe 6: Der FC Blau-Gelb Überruhr empfing den Heisinger SV. Doch statt einer Begegnung auf Augenhöhe musste der letztjährige Landesligist schon früh einen wesentlichen Rückschlag einstecken.

Dabei fing es doch vielversprechend für die neu zusammengestellten Hausherren an. Adil Lamrini brachte die Blau-Gelben nach Vorarbeit von Faithful Gold-Toluhi auch schon in der Anfangsphase in Führung (14.). Doch es folgte der große Auftritt der Heisinger. Im Vordergrund: Angreifer Jonas Lippeck der erst zu dieser Saison von der SpVgg Steele zum Neu-Bezirksligisten wechselte. Der Sturm-Hüne drehte die Partie zunächst noch vor Halbzeitpfiff mit einem Doppelpack (23., 31.) und drehte nach dem Seitenwechsel komplett auf.

Er war auch eigenständig verantwortlich für die nächsten fünf Treffer der Gäste (65., 70., 80., 87.), lediglich unterbrochen vom zwischenzeitlichen 2:5-Anschlusstreffer durch Alexandru-Gabi Gheorghe. Der achte Treffer war dem Mann des Tages schließlich nicht vergönnt. Den Strafstoß in der Nachspielzeit übernahm stattdessen Erhan Azatoglu zum 8:2-Endstandt.