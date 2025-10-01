Siebenerpack für Spielertrainer in Münchner A-Kl.

Auch in den Münchner A-Klasse herrscht ein komplett neues Bild an der Spitze des ERDINGER Rankings. Neue Nummer eins ist Robert Friedrich. Der Spielertrainer vom 1. FC Kollbach steht mit seinen Männern nach fünf Spielen auf Rang 3 der A-Klasse 1. Dabei setzte sich der 33-Jährige dreimal selbst ein - und netzte dabei stolze zwölfmal. Allen voran sein erster Auftritt bleibt in Erinnerung. Gegen die SpVgg Kammerberg II bereitete er den ersten Treffer vor, um dann einen lupenreinen Siebenerpack innerhalb von 27 Minuten zu schnüren. Zur Halbzeit wechselte sich Friedrich aus, womöglich meinte er es gut mit dem Gegner.

Dicht gefolgt wird Friedrich von einem Kicker, der in der letzten Saison noch seine Fußballschuhe für einen Bayernligisten schnürte. Die Rede ist von Peter Schädler vom VfB Sparta München. Der 29-Jährige wechselte zu dieser Saison vom FC Ismaning in die A-Klasse 2, kickt währenddessen noch in der Kreisliga A im Kreis Mosel. In vier Einsätzen kommt Schädler auf elf Tore und drei Assists, darunter einen Fünfer, einen Vierer- und einen Doppelpack.