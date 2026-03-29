Siebenbäumen weiter erfolglos – Jan-Hendrik Renzow mit 3:0-Hattrick

In der 31. Minute erhöhte Gerlach auf 0:4 und sorgte damit schon vor der Halbzeit für klare Verhältnisse. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause.

Doch nach dem Seitenwechsel zeigte Siebenbäumen ein komplett anderes Gesicht. Die Mannschaft trat deutlich engagierter auf und bewies Moral. In der 58. Minute belohnte sich das Team durch Mohammed Al Ali mit dem Treffer zum 1:4 und fand zunehmend besser ins Spiel.

Allerdings folgte in der 70. Minute der nächste Rückschlag: Romeo Jerome Bris stellte mit einem sehenswerten Fernschuss auf 1:5 – ein Treffer der Marke „Tor des Tages“. Den Schlusspunkt aus Sicht der Gastgeber setzte Ommeed Sindi in der 84. Minute mit dem Treffer zum 2:5-Endstand.

Bitter die Gelb-Rote Karte in der 86. Minute für Veysi Kurt. Damit fehlt er im nächsten Spiel für den GWS – damit tut er der Mannschaft keinen Gefallen.

Fazit

Trotz der deutlichen Niederlage macht vor allem die zweite Halbzeit Hoffnung. Der SV Siebenbäumen zeigte Charakter und Kampfgeist. Trainer Manuel Plähn fand in der Pause offenbar die richtigen Worte. Nun gilt es, auf dieser Leistung aufzubauen und sich künftig auch mit Punkten zu belohnen.

SV Grün-Weiß Siebenbäumen: Julius Alexander Mölders, Jan-Ole Benthien, Arshed Hashimi, Timo Dankert, Fynn Louis Halupka, Latif Bilal Temnur (60. Ommeed Sindi), Jonas Stapf (71. Sharif Meyer), Kaleab Wondwossen Begna, Mohammed Al Ali, Veysi Kurt, Patrick Schönfeldt - Trainer: Manuel Plähn.

MTV Ahrensbök: Kjell Bebensee, Bennet Dumke, Patrick Schulz (80. Timo Mercier), Niklas Höhne, Jan-Hendrik Renzow (92. Lennart Aßmann), Romeo Jerome Bris, Julian Brückner (68. Julius Stille), Jannik Palte (60. Patrick Bernier), Christian Schmechel (74. Marcel Graf), Frederik Gruensteidel, Jannik Gerlach.

Trainer: Patrick Jo Bohnsack.

Schiedsrichter: Leon Andresen (GW Todenbüttel).

Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Jan-Hendrik Renzow (8.), 0:2 Jan-Hendrik Renzow (9.), 0:3 Jan-Hendrik Renzow (13.), 0:4 Jannik Gerlach (31.), 1:4 Mohammed Al Ali (58.), 1:5 Romeo Jerome Bris (70.), 2:5 Ommeed Sindi (84.).