Siebenbach wünscht sich erstes Zu-null-Spiel

Der FC Büderich entwickelt sich immer weiter. – Foto: Benjamin Kühnen

Der FC Büderich 02 hat am vergangenen Wochenende mit dem 3:2-Sieg gegen Union Frintrop wichtige Punkte im Kampf um den Verbleib in der Oberliga Niederrhein gesammelt. Damit verließ die Mannschaft von Trainer Sebastian Siebenbach die Abstiegsränge und steht nun mit neun Zählern knapp über dem Strich. Trotz des kleinen Aufschwungs bleibt die Lage jedoch angespannt – auch weil die Liga in dieser Saison außergewöhnlich ausgeglichen ist. „Ich kann mir kaum vorstellen, dass es seit Einführung der Drei-Punkte-Regel schon mal irgendwo so eng war“, sagt Siebenbach.

Tatsächlich trennen den Fünften vom Sechzehnten aktuell gerade einmal drei Punkte. „Das zeigt, dass man in dieser Liga wirklich in jedem Spiel punkten kann, aber auch in jedem Match alles geben muss. Wenn du da mal ein paar Prozent nachlässt, verlierst du eben", betont Siebenbach. Die Saison der Büdericher ist bislang wie eine Fahrt auf der Achterbahn: drei Siege, fünf Niederlagen, kein Unentschieden – und dabei auffallend viele klare Resultate. „Wir hatten drei Niederlagen mit drei, vier und fünf Toren Unterschied. Gleichzeitig aber auch zwei Siege mit drei Toren Abstand", so Siebenbach. „Das ist schon ungewöhnlich für so eine enge Liga."

Ursache dafür seien häufige Phasen, in denen seine Mannschaft in kurzer Zeit zu viele Gegentreffer kassiere. „Wir haben das mehrfach angesprochen, aber so richtig greifbare Erkenntnisse gibt es noch nicht“, sagt der FCB-Coach. Was er sich daher wünscht, liegt auf der Hand: „Es wäre schön, wenn wir endlich mal zu Null spielen würden. Ich bin ein bisschen neidisch auf Mannschaften, die wissen, dass ein 1:0 reichen kann. Bei uns ist oft das Gefühl da: Selbst wenn du führst, brauchst du eigentlich drei Tore, um das Spiel zu gewinnen.“ FCB verbessert sich stetig weiter