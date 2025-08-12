Siebenbach freut sich über Sofort-Verstärkung für den FC Büderich

Die Generalprobe ist mit einem 6:0-Erfolg gegen den VfL Repelen im Niederrheinpokal gelungen, jetzt ist der FC Büderich auch bereit für den Auftakt in der Oberliga! Sebastian Siebenbach spricht im Oberliga-Niederrhein-Podcast über eine Sofort-Verstärkung und die Vorbereitung.
In der zweiten Folge des neuen Oberliga-Niederrhein-Podcasts von FuPa Niederrhein sagt Siebenbach über den neuesten Transfer seines FC Büderich: "Er hilft uns ab Tag eins und das ist gerade bei unserer sehr, sehr jungen Mannschaft wichtig. Er macht uns auch ein Stück besser!" Gemeint ist Kaies Alaisame, der ab sofort am Eisenbrand für Furore sorgen soll. Der torgefährliche Mittelfeldspieler - zuletzt acht Tore und zehn Vorlagen für Union Nettetal - hatte auch Anfragen aus einer höheren Etage, entschied sich final aber für den FCB. Zuletzt war er mit elf Toren in elf Partien auch der Top-Scorer für das Icon-League-Team von Felix Kroos und Robert Andrich.
Der ehemalige Jugendspieler des 1. FC Mönchengladbach ist einer von vielen neuen Gesichtern in Büderich, denn der Kader wurde mit 19 Zu- und 17 Abgängen einmal auf links gedreht. Die Ergebnisse waren in der Vorbereitung deshalb teilweise auch wechselhaft, dennoch ist der Coach zufrieden. „Wir sind guter Dinge, dass wir eine gute Saison spielen werden", sagt Siebenbach. Am Sonntag startet der FCB mit einem Heimspiel gegen den SV Sonsbeck.
Was er, Dirk Tönnies von der SpVg Schonnebeck und Bekim Kastrati vom SC St. Tönis ansonsten noch erzählt haben, hört ihr hier (oder siehe unten):
Die Redaktion von FuPa Niederrhein betreibt unter dem Deckmantel "FuPalaver" drei Podcasts. Während der Oberliga-Niederrhein-Podcast montags erscheint, folgt das Grotenburg-Geflüster wöchentlich bis zweiwöchentlich unmittelbar vor oder nach dem jeweiligen Spieltag. Als FuPalaver selbst werden unregelmäßig längere Interviews veröffentlicht, die aber nicht fest im Redaktionsalltag implementiert werden. Situationen bestimmen Themen!
Die Oberliga Niederrhein steht auf FuPa besonders im Fokus, das liegt natürlich nicht zuletzt am Status der Liga im Fußballverband Niederrhein (FVN). Das Aushängeschild im wird mindestens die gesamte Hinrunde mit beiden Podcast-Formaten aufgearbeitet, dann wird Bilanz gezogen. Schickt uns Feedback zu den Episoden gerne jederzeit an fupa@rp-digital.de oder per Instagram an @fupaniederrhein.
