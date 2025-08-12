Trainer Sebastian Siebenbach. – Foto: SSVg Velbert 02

Siebenbach freut sich über Sofort-Verstärkung für den FC Büderich Der FC Büderich hat mit Kaies Alaisame einen Top-Zugang verpflichtet, auf den sich Sebastian Siebenbach freut. Sein Team ist außerdem bereit für die Oberliga, wie der Coach findet. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Niederrheinpokal VfL Repelen SV Sonsbeck FC Büderich + 2 weitere

Die Generalprobe ist mit einem 6:0-Erfolg gegen den VfL Repelen im Niederrheinpokal gelungen, jetzt ist der FC Büderich auch bereit für den Auftakt in der Oberliga! Sebastian Siebenbach spricht im Oberliga-Niederrhein-Podcast über eine Sofort-Verstärkung und die Vorbereitung.

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr FC Büderich FC Büderich SV Sonsbeck SV Sonsbeck 15:30 PUSH So., 10.08.2025, 15:00 Uhr VfL Repelen VfL Repelen FC Büderich FC Büderich 0 6 Abpfiff In der zweiten Folge des neuen Oberliga-Niederrhein-Podcasts von FuPa Niederrhein sagt Siebenbach über den neuesten Transfer seines FC Büderich: "Er hilft uns ab Tag eins und das ist gerade bei unserer sehr, sehr jungen Mannschaft wichtig. Er macht uns auch ein Stück besser!" Gemeint ist Kaies Alaisame, der ab sofort am Eisenbrand für Furore sorgen soll. Der torgefährliche Mittelfeldspieler - zuletzt acht Tore und zehn Vorlagen für Union Nettetal - hatte auch Anfragen aus einer höheren Etage, entschied sich final aber für den FCB. Zuletzt war er mit elf Toren in elf Partien auch der Top-Scorer für das Icon-League-Team von Felix Kroos und Robert Andrich.