Sieben Zugänge beim Verbandsliga-Aufsteiger

Nach dem Aufstieg in die Verbandsliga Württemberg und der Meisterschaft in der Landesliga geht die Kaderplanung des TSV Weilimdorf weiter. Der Neu-Verbandsligist verpflichtet sieben Zugänge.

Von Oberliga-Aufsteiger Türkspor Neckarsulm wechselt Jonathan Zinram-Kisch nach Weilimdorf. Der 33-Jährige bringt viel Erfahrung aus der Regionalliga und Oberliga mit. Von Verbandsliga-Vizemeister FC Holzhausen kommt Andrew Addo. Der 22-jährige Mittelfeldspieler stand in der vergangenen Saison 19 Mal auf dem Platz für Holzhausen. Aus der A-Jugend der SGV Freiberg wechselt der 18-jährige Giuseppe Berretta zum Verbandsliga-Aufsteiger. Ebenfalls von Türkspor Neckarsulm nach Weilimdorf wechselt Matej Barisic. Er spielte in der Jugend für den SGV Freiberg und verstärkt das Torhüterteam. Sunny Simone kommt ebenfalls als Torhüter und spielte zuletzt für die zweite Mannschaft des SKV Rutesheim in der Kreisliga A. Das Mittelfeld verstärkt künftig Tarik Bouich, der zuletzt das Trikot des SGV Freiberg in der U19-Oberliga trug. Aus der U19 der TuS Ergenzingen wechselt Denis Kral nach Weilimdorf und komplettiert damit die sieben Neue.

