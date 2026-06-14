Sieben Zugänge bei drei Kreisligisten aus der Region

– Foto: Sebastian Walzhauer

Der FC Iliria Göppingen verstärkt sich zur kommenden Saison mit Patrick. Der Torhüter wechselt vom Ligakonkurrenten Göppinger SV II zum Kreisligisten und soll dem Team zusätzliche Qualität geben. Besonders seine spielerischen Fähigkeiten und seine starke Spieleröffnung zeichnen ihn aus. In den ersten Trainingseinheiten konnte Patrick bereits einen guten Eindruck hinterlassen. Der FC Iliria heißt ihn herzlich willkommen.

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TSV Hessental

Der TSV Hessental treibt seine Kaderplanung für die Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall weiter voran und präsentiert drei weitere Neuzugänge aus Michelbach. Dennis Schuller ist ein 24-jähriger Allrounder und galt dort als tragende Säule im Aufstiegskampf. Steffen Schweikert, 23, bringt als Offensivmann Erfahrung aus Westheim und Michelbach mit. Mathis Kritsch, 18, kommt als spielintelligenter Mittelfeldspieler dazu und soll mit Spielwitz die Offensive beleben. Der Verein setzt auf einen jungen, zielstrebigen Kern. Hessental freut sich auf die gemeinsame Zukunft mit dem neuen Trio.

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TSV Weissach

Der TSV Weissach verstärkt seine Offensive mit Can Durmus, Florian Sadiku und Kay Dengler. Durmus, 25, kommt von der SpVgg Renningen und bringt Laufbereitschaft, Arbeit gegen den Ball und Abschlussstärke mit. Sadiku sammelte bereits in der Rückrunde Einsätze bei den Aktiven und traf für beide Mannschaften. Der schnelle Flügelspieler gilt als lernbereit und entwicklungsfähig. Dengler, 22, wechselt vom TSV Malmsheim und kann im Sturm sowie im Mittelfeld eingesetzt werden.

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