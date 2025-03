Sieben Winter-Zugänge: Natternberg stellt Weichen

Der mittlerweile nur mehr in der A-Klasse kickende Traditionsverein TSV Natternberg hat sich in den letzten Monaten ordentlich ins Zeug gelegt und das erste große Ziel für die Zukunft ist gesetzt: Sieben Neuzugänge konnte der Verein. Dies soll laut dem Sportlichen Leiter Marcel Kunkel ein weiterer Schritt in die Richtung sein.

Ein spannendes Thema ist natürlich die finanzielle Lage des Vereins. In der Region gibt es viele, die meinen, der TSV Natternberg könne durch das Fitnessstudio viel Geld zur Verfügung haben und Spieler mit hohen finanziellen Angeboten holen. Wie sieht es wirklich aus? (lacht) Ja, das ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Der Hauptverein des TSV Natternberg umfasst 13 verschiedene Sparten und der Fußballbereich ist nur eine davon. Das Fitnessstudio hat nichts mit den Finanzen unserer Fußballabteilung zu tun. Wir erhalten lediglich einen Zuschuss für die Spielbetriebskosten vom Hauptverein aber alles andere müssen wir selbst erwirtschaften. Trainergehälter, Fortbildungen, Trainingsequipment oder ähnliches– das alles finanzieren wir eigenständig. Und um das klarzustellen: Solange ich in irgendeiner Funktion im Verein tätig bin und noch mitreden kann, wird der TSV Natternberg keine Spieler holen, die nur aus finanziellen Gründen zu uns kommen. Das gehört nicht zu unserer Philosophie.

Das bringt uns gleich zum nächsten Thema: Die Vorbereitung für die Rückrunde. Im letzten Gespräch hast du gesagt, dass der TSV einen Neuaufbau mit kontinuierlichem Training vorhat. Wie sieht es derzeit aus?

Genau, wir haben am 17. Februar mit der Vorbereitung für die Saison begonnen. Bis jetzt haben wir im Durchschnitt 13 bis 15 Spieler auf dem Platz gehabt, was eine deutliche Steigerung im Vergleich zu früheren Jahren ist, wo es meistens nur 6 bis 10 Spieler waren. Das zeigt, dass wir mit einem gesunden Konkurrenzkampf um die Startelf rechnen können – und das betrifft nicht nur die Spieler, sondern auch mich als aktiven Spieler (lacht). Es ist definitiv ein positives Zeichen, dass immer mehr Spieler zum Training erscheinen und motiviert dabei sind.





Du hast es gerade angesprochen: Du spielst selbst beim TSV und trainierst zudem noch die E-Jugend. Wie geht es nun mit den „Oldies“ wie Grantner, Rothkopf, Kaiser und Co. weiter, wenn die Spieleranzahl so stark nach oben geht? Und wie wird es mit den jungen A-Jugendspielern aussehen, die in die Herrenmannschaft wechseln?

Gute Frage. In der Saison 2025/2026 wird es noch keine Änderungen geben, das liegt natürlich auch im Ermessen des Trainers. Ab der Saison 2026/2027 wird es einen schleichenden Generationswechsel geben, aber dieser Prozess wird sich über 2 bis 3 Jahre erstrecken. Ich bin den Jungs sehr dankbar für alles, was sie dem Verein gegeben haben und ich denke, da werden mir auch viele Vereinsmitglieder zustimmen, dass sie sich irgendwann eine Pause verdient haben. Ein wichtiger Punkt wird auch sein, wie viele A-Jugendspieler tatsächlich bei uns bleiben. Es ist immer schwierig, junge Talente zu halten, wenn andere Vereine in der Region mit größeren finanziellen Mitteln winken. Aber wir setzen auf die Identifikation mit dem Verein und hoffen, dass die Jungs bei uns bleiben.





Zum Abschluss: Es steht die Jahreshauptversammlung (JHV) mit Neuwahlen bei eurer Sparte bevor. Gibt es schon Neuigkeiten dazu?

Die JHV findet am 21.03 statt, eine Mitteilung dazu folgt bestimmt dann durch die Sparte bzw. Pressevertreter von der Sparte Fußball, wer die Ämter neu bekleidet.