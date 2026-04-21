Sieben WFV-Ehrenamtliche in Dortmund geehrt

Der Amateurfußball in Deutschland lebt vom Ehrenamt – und genau dieses außergewöhnliche Engagement hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Wochenende erneut in besonderem Rahmen gewürdigt. Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund wurden die neuen Mitglieder des Club 100 ausgezeichnet. Mit dabei: sieben Ehrenamtliche aus dem Württembergischen Fußballverband (wfv).
Zur Veranstaltung begrüßten DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Vizepräsident Peter Frymuth die Geehrten. Als Ehrengäste waren zudem Drittligaschiedsrichterin Davina Lutz sowie der frühere Nationaltorhüter und Dortmunder Ex–Profi Roman Weidenfeller vor Ort.
Seit 1997 verleiht der DFB gemeinsam mit seinen Landesverbänden jährlich den DFB-Ehrenamtspreis. Vereine aus ganz Deutschland können dabei besonders engagierte Mitarbeitende nominieren. Aus 257 Kreissiegerinnen und Kreissiegern werden anschließend die 100 herausragendsten Ehrenamtlichen in den „Club 100“ aufgenommen. Peter Frymuth sagte: „Ehrenamtliches Engagement hält unseren Fußball am Laufen.“ Auch Bernd Neuendorf betonte die enorme Bedeutung freiwilliger Helferinnen und Helfer als Rückgrat der mehr als 24.000 Vereine in Deutschland. Hier finden Sie weitere Informationen zum festlichen Teil.
Inge Hartmann (FV Ravensburg | Bezirk Bodensee)
Seit fast 30 Jahren ist Inge Hartmann die gute Seele des FV Ravensburg. Sie organisiert zentrale Abläufe wie Transfers, Passwesen, Terminierungen und unterstützt den Verein zuverlässig bei Großveranstaltungen und im Alltag.
Holger Steibel (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach | Bezirk Ostwürttemberg)
Holger Steibel engagiert sich als Trainer, Organisator und sportlicher Leiter mit außergewöhnlicher Vielseitigkeit. Ob Jugendfußball, Infrastruktur oder spontane Hilfeeinsätze – auf ihn ist jederzeit Verlass.
Eberhard Ziegler (Sportfreunde Tiefenbach | Bezirk Franken)
Seit dem Brand des Sportheims 2019 ist Eberhard Ziegler treibende Kraft beim Wiederaufbau. Mit großem Einsatz, Erfahrung und Ideen prägt er die Entwicklung seines Vereins entscheidend mit.
Patrick Wegner (TB Holzheim | Bezirk Neckar/Fils)
Patrick Wegner gilt als stiller Helfer, der überall mit anpackt, wo Unterstützung gebraucht wird. Neben handwerklichen Einsätzen engagiert er sich auch intensiv im Kinder- und Jugendbereich.
Markus Fritz (SV Irndorf | Bezirk Schwarzwald/Zollern)
Markus Fritz investierte hunderte Stunden in den Neu- und Ausbau der Vereinsanlagen. Darüber hinaus organisiert er den Vereinsbetrieb, pflegt Kontakte zu Sponsoren und stärkt das Gemeinschaftsleben.
Sven Katz (VfL Hochdorf | Bezirk Nordschwarzwald)
Seit über 30 Jahren übernimmt Sven Katz Verantwortung in zahlreichen Funktionen beim VfL Hochdorf. Mit Projekten für junges Ehrenamt, Infrastruktur und Frauenfußball gestaltet er den Verein nachhaltig.
Markus Miller (VfB Gutenzell | Bezirk Oberschwaben)
Markus Miller ist in seinem Verein in vielen Rollen aktiv – vom Trainer bis zum Abteilungsleiter. Mit Organisationstalent und Tatkraft treibt er zudem wichtige Bau- und Entwicklungsprojekte voran.
Die Aufnahme in den Club 100 ist mit weiteren Ehrungen verbunden: Neben der Einladung zur offiziellen DFB-Veranstaltung erhalten die Geehrten auch einen Besuch bei einem Länderspiel der deutschen A-Nationalmannschaft. Zusätzlich werden sie später nochmals in ihrem Heimatverein ausgezeichnet. Dabei erhält der Verein zwei Mini-Tore, adidas-Fußbälle sowie eine symbolische Ehrungsplakette.
Der wfv gratuliert seinen sieben Preisträger*innen herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung und sagt Danke für ihren herausragenden Einsatz im Amateurfußball.