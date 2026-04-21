Sieben WFV-Ehrenamtliche in Dortmund geehrt Aktuelle Informationen kommen vom Württembergischen Fußballverband. von wfv · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

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Der Amateurfußball in Deutschland lebt vom Ehrenamt – und genau dieses außergewöhnliche Engagement hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Wochenende erneut in besonderem Rahmen gewürdigt. Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund wurden die neuen Mitglieder des Club 100 ausgezeichnet. Mit dabei: sieben Ehrenamtliche aus dem Württembergischen Fußballverband (wfv).

Feierliche Ehrung in Dortmund Zur Veranstaltung begrüßten DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Vizepräsident Peter Frymuth die Geehrten. Als Ehrengäste waren zudem Drittligaschiedsrichterin Davina Lutz sowie der frühere Nationaltorhüter und Dortmunder Ex–Profi Roman Weidenfeller vor Ort. Seit 1997 verleiht der DFB gemeinsam mit seinen Landesverbänden jährlich den DFB-Ehrenamtspreis. Vereine aus ganz Deutschland können dabei besonders engagierte Mitarbeitende nominieren. Aus 257 Kreissiegerinnen und Kreissiegern werden anschließend die 100 herausragendsten Ehrenamtlichen in den „Club 100“ aufgenommen. Peter Frymuth sagte: „Ehrenamtliches Engagement hält unseren Fußball am Laufen.“ Auch Bernd Neuendorf betonte die enorme Bedeutung freiwilliger Helferinnen und Helfer als Rückgrat der mehr als 24.000 Vereine in Deutschland. Hier finden Sie weitere Informationen zum festlichen Teil.

Die sieben Club-100-Mitglieder aus Württemberg Inge Hartmann (FV Ravensburg | Bezirk Bodensee)

Seit fast 30 Jahren ist Inge Hartmann die gute Seele des FV Ravensburg. Sie organisiert zentrale Abläufe wie Transfers, Passwesen, Terminierungen und unterstützt den Verein zuverlässig bei Großveranstaltungen und im Alltag. Holger Steibel (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach | Bezirk Ostwürttemberg)

Holger Steibel engagiert sich als Trainer, Organisator und sportlicher Leiter mit außergewöhnlicher Vielseitigkeit. Ob Jugendfußball, Infrastruktur oder spontane Hilfeeinsätze – auf ihn ist jederzeit Verlass.