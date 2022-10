Sieben westfälische Vereine erhalten eine Ausbildungshonorierung Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Nachwuchsausbildung von Amateurvereinen in diesem Jahr mit mehr als 1,5 Millionen Euro honoriert.

Insgesamt profitierten davon 106 Vereine unterhalb der 3. Liga, die an der Ausbildung von späteren Lizenzspielern in der Bundesliga und 2. Bundesliga beteiligt waren. In der Saison 2021/22 gaben 60 Spieler in den beiden höchsten Spielklassen ihr Debüt.

Von der Ausbildungshonorierung profitieren Amateurvereine, die spätere Lizenzspieler vom 6. bis zum 21. Geburtstag ausgebildet haben. Für die Ausbildung eines Spielers zwischen der Saison seines 6. bis zur Saison seines 11. Geburtstags erhalten die Vereine je 4 200 Euro für eine gesamte Spielzeit. Für die Ausbildung vom 12. bis zum 21. Geburtstag gibt es je 5 400 Euro pro Spielzeit. In Summe wurden seit 2017/18 mehr als acht Millionen Euro an Clubs unterhalb der 3. Liga gezahlt.

Finanzspritze von der Regionalliga bis zur Kreisliga A

Die SG Wattenscheid 09 erhält Geld für Lex-Tyger Lobinger, der aktuell beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag steht und in der Saison 2021/22 beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf sein Lizenzspieler-Debüt gab. In seinem ersten Seniorenjahr 2018/19 spielte Lobinger mit 19 Jahren für die SG in der Regionalliga West.

Der SV Lippstadt 08 profitiert sogar von zwei Spielern. Henning Matriciani (von 2011 bis 2014 und 2016 bis 2020) und Jesse Tugbenyo (von 2015 bis 2018) liefen schon für den SVL in der Jugend auf und gaben in der vorigen Saison ihr Profi-Debüt. Matriciani steht seit 2020 beim FC Schalke 04 unter Vertrag und Tugbenyo seit 2021 beim SC Paderborn 07, ist aber aktuell an den SC Verl ausgeliehen.