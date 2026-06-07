Sieben weitere Zusagen vermeldet

– Foto: EC Fotografie, Stefan Tschersi

Der FC Ederbergland setzt seine Personalplanungen für die Saison 2026/2027 mit hohem Tempo fort. Nachdem der Verbandsligist zuletzt die Verlängerungen von Nail Ayrilmis, Semih Citlak, Paul Althaus und Jannik Lehnert bekanntgegeben hatte, folgen nun gleich sieben weitere Namen: Fiete Schröder, Yusa Cetinkaya, Louis Wickenhöfer, Valentin Nasarov, Noah Imhof, Justin Gümbel und Kemal Celik bleiben dem FCE erhalten.

Damit wächst das personelle Fundament für die kommende Spielzeit weiter. Der FCE hatte angekündigt, die Spieler der ersten Seniorenmannschaft und der zweiten Mannschaft U23 nach und nach in den sozialen Medien vorzustellen. Die aktuelle Meldung passt in dieses Vorgehen: Die Verantwortlichen schaffen frühzeitig Klarheit und senden zugleich ein Signal der Stabilität. Mit sieben weiteren Zusagen nimmt der Kader für die neue Saison sichtbar Gestalt an.