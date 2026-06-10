Sieben weitere Spieler gebunden

Der TSV Mengsberg sorgt weiter frühzeitig für Planungssicherheit und schnürt das nächste Paket an Zusagen für die Saison 2026/27. Nachdem der Gruppenligist zuletzt bereits mehrere Schlüsselpersonalien gebunden hatte – darunter Simon Luther und Maximilian Lecher, außerdem Nico Geisel und Johannes Müller, später auch Kapitän Julian Sporn sowie Jonas Stern, Dennis Dorfschäfer, Tim Hagemeier, Julian Wilm und Maximilian Krähling – rücken nun vor allem neue Verlängerungen in den Mittelpunkt, die der TSV in seinen sozialen Medien bekanntgab.

Besonders die zweite Mannschaft bleibt ein wichtiger Baustein: Sebastian Keller, aktueller Torjäger der „Zweiten“, wird auch künftig am Engelhain für Torgefahr sorgen. Der Verein unterstreicht damit, dass Kontinuität nicht nur in der ersten Reihe zählt, sondern in der Breite des Kaders.

Auffällig ist zudem der klare Kurs in Richtung Entwicklung: Jacob Hoffmann, Henrik Schuchhardt, Hannes George und Alpay Demir haben ebenfalls zugesagt. Der TSV beschreibt sie als junge Spieler, die in den vergangenen Jahren spürbar gereift sind – und in der kommenden Spielzeit „eine wichtige Rolle“ einnehmen sollen.