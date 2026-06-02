Sieben von zwölf Bezirksliga-Meister stehen in Württemberg schon fest

Die Saison 2025/26 ist in ihren letzten Zügen, daher wirft FuPa auf alle bereits feststehenden Bezirksliga-Meister in Württemberg.
Die Dettingen/Glems steht bereits als Meister fest.
Top 5
1. SGM Dettingen/Glems 29 21-3-5 67:37 66
2. VfL Pfullingen II 29 18-7-4 86:50 61
3. TSV Hirschau 29 17-2-10 74:58 53
4. TSV Sickenhausen (Auf) 29 14-6-9 64:48 48
5. SV 03 Tübingen 29 13-5-11 74:63 44
---
Der TSV Eschach steht bereits als Meister fest.
Top 5
1. TSV Eschach 32 23-3-6 81:29 72
2. SV Oberzell (Ab) 31 19-5-7 59:35 62
3. SGM Unterzeil/Seibranz 31 15-6-10 53:44 51
4. SV Maierhöfen/Grünenbach 31 14-8-9 49:41 50
5. VfL Brochenzell 31 15-5-11 45:43 50
---
Türkgücü Ulm steht bereits als Meister fest.
Top 5
1. SC Türkgücü Ulm (Ab) 29 19-6-4 87:39 63
2. SG Öpfingen 29 18-4-7 83:40 58
3. SGM Aufheim Holzschwang 29 17-6-6 72:33 57
4. SV Westerheim 29 14-9-6 72:33 51
5. SV Eggingen 29 15-5-9 65:42 50
---
Germania Bietigheim steht bereits als Meister fest.
Top 5
1. SV Germania Bietigheim 29 20-5-4 94:30 65
2. Spvgg Besigheim 29 15-8-6 78:43 53
3. TV Aldingen 29 16-4-9 69:51 52
4. FC Marbach 30 15-5-10 73:53 50
5. FSV 08 Bietigheim-Bissingen II 29 13-8-8 78:45 47
---
Schwaigern und Union Heilbronn treffen am Wochenende im direkten Duell aufeinander.
Top 5
1. FC Union Heilbronn 29 20-4-5 84:28 64
2. FSV Schwaigern 29 18-8-3 93:33 62
3. Aramäer Heilbronn 29 17-8-4 73:26 59
4. Sportfreunde Lauffen 29 15-9-5 56:32 54
5. TG Böckingen 29 15-8-6 77:38 53
---
Heiningen und Ebersbach bleiben im Zweikampf um die Spitze.
Top 5
1. 1. FC Heiningen 29 23-4-2 123:27 73
2. SV Ebersbach/Fils 29 23-3-3 83:32 72
3. 1. FC Donzdorf 29 17-4-8 76:37 55
4. TSV RSK Esslingen (Auf) 29 16-4-9 89:67 52
5. TSV Weilheim/Teck (Auf) 29 15-3-11 55:54 48
---
Sulz steht bereits als Meister fest.
Top 5
1. VfR Sulz 29 17-9-3 80:47 60
2. Sportfreunde Gechingen 29 16-7-6 79:40 55
3. SV Eutingen 29 16-4-9 63:49 52
4. SV Wittendorf (Ab) 29 15-4-10 67:56 49
5. 1. FC Altburg 29 13-9-7 50:40 48
---
Der FC Mengen steht bereits als Meister fest.
Top 5
1. FC Mengen (Ab) 33 26-7-0 92:21 85
2. SGM Ummendorf/Fischbach 33 22-7-4 87:34 73
3. SG Ringschnait / Mittelbuch 33 20-7-6 86:43 67
4. SV Sulmetingen 33 18-6-9 58:34 60
5. SF Hundersingen 33 18-6-9 66:51 60
---
Dorfmerkingen II steht als Meister fest.
Top 5
1. Sportfreunde Dorfmerkingen II 29 21-4-4 62:38 67
2. SG Bettringen (Ab) 29 19-6-4 61:34 63
3. FV 08 Unterkochen 29 18-4-7 62:33 58
4. DJK Schwabsberg-Buch 29 15-6-8 65:43 51
5. 1. FC Germania Bargau 29 13-9-7 61:42 48
---
Gaildorf und Allmersbach duellieren sich noch um die Meisterschaft.
Top 5
1. TSV Gaildorf 29 24-2-3 100:36 74
2. SV Allmersbach 29 24-1-4 87:32 73
3. SG Oppenweiler-Strümpfelbach 29 15-8-6 84:61 53
4. TSV Schornbach 29 15-4-10 70:58 49
5. SV Unterweissach (Auf) 29 14-5-10 61:44 47
---
Deißlingen/Lauffen benötigt noch ein Punkt zur Meisterschaft.
Top 5
1. SGM Deißlingen/Lauffen 33 26-6-1 116:33 84
2. TSV Straßberg 1903 (Ab) 33 25-6-2 84:29 81
3. Spvgg 06 Trossingen 33 20-3-10 84:52 63
4. SV Dotternhausen 33 17-6-10 88:53 57
5. SGM SV Gruol / SV Erlaheim 33 17-6-10 76:48 57
---
Botnang benötigt noch ein Punkt zur Meisterschaft.
Top 5
1. ASV Botnang (Auf) 29 18-5-6 81:51 59
2. TSV Jahn Büsnau (Auf) 29 17-5-7 89:59 56
3. SV Deckenpfronn 29 17-4-8 67:45 55
4. TV Darmsheim (Ab) 29 15-5-9 75:61 50
5. SV Vaihingen 28 14-6-8 84:61 48
---