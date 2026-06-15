Sieben Vereine vertreten: Die Elf des Jahres der KLA2 Kassel Die Spieler der Saison aus Sicht der FuPa-Community von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marco Biering

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists gepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließt in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Im Tor steht Tim Himmel vom Kasseler SV. Der Schlussmann wurde viermal in die Elf der Woche gewählt und sichert sich damit den Platz zwischen den Pfosten. Die Dreierkette bilden Maximilian Appel von RSV Eintracht Vellmar, Edon Ame vom VfL Kassel II und Hendrik Maurer von der SG Ahnatal II. Appel wurde sechsmal nominiert, Ame und Maurer jeweils viermal.

Im Mittelfeld steht mit Efekan Batkan von BC Sport Kassel einer der auffälligsten Spieler der Liga. Er wurde achtmal in die Elf der Woche gewählt und sammelte starke 24 Tore sowie 15 Assists. Neben ihm steht Jona Wießner vom Kasseler SV, der fünfmal nominiert wurde und elf Treffer sowie fünf Vorlagen verbuchte. Komplettiert wird die Reihe von Yanick Schwalm, der viermal in der Elf der Woche vertreten war, und Tim Brandenstein vom VfL Kassel II, der bei vier Nominierungen auf 18 Tore und zwölf Assists kam. Vorne führt Gerrit Mewes vom Kasseler SV die Auswahl an. Der Angreifer wurde achtmal nominiert und lieferte mit 33 Toren sowie 23 Assists überragende Werte – 56 direkte Torbeteiligungen in 24 Ligaspielen. Neben ihm stehen Daniel Turković von BC Sport Kassel, der mit 38 Toren und 13 Assists sogar die Torjägerliste der Kreisliga A2 anführt, sowie Chris Mucha vom TSV Ihringshausen II, der sechsmal nominiert wurde und 18 Tore sowie neun Vorlagen beisteuerte.