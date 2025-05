Sieben Treffer: TSV Altheim entwickelt viel Offensivkraft

Dieburg. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald geht der Kampf um die Meisterschaft weiter. Spitzenreiter TSV Altheim setzte sich unerwartet deutlich mit 7:2 über die SG Mosbach/Radheim durch, Verfolger TSV Seckmauern fertigte den TSV Günterfürst mit 5:0 ab. Am Tabellenende steckte der TSV Lengfeld eine bittere 1:5-Heimniederlage im Abstiegsderby gegen die SG Bad König/Zell ein. Schlusslicht TSV Harreshausen hat seine Mannschaft sofort vom Spielbetrieb zurückgezogen. Zuvor hatte der TSV schon seinen Rückzug zur neuen Saison erklärt.

Vor allem Altheim entwickelte viel Offensivkraft, die zunächst Kaplan (16.) zur Führung nutzte. Der Ausgleich von Wenzel (22.) zeigte die Gefährlichkeit der Gäste. Altheim ließ sich jedoch nicht beeindrucken. Hieronymus (29.) und Ribeiro (33./40.) sorgten für Altheims deutliche Pausenführung. Hoffnung keimte bei den Gästen noch einmal auf, als Max Daniel (57.) per Foulelfmeter verkürzte. Danach machte der Tabellenführer aber kurzen Prozess: Felter (60.), Altan (63./Handelfmeter) und Ribeiro (77.) sorgten für den Kantersieg. Rote Karte: Can (63./Mosbach).

Für die Viktoria lief es von Beginn an schlecht, weil Kaffenberger (4.) schnell das 1:0 für Rimhorn erzielte. Anstatt den möglichen Ausgleich zu erzielen, fing man sich das 0:2 durch Olt (27.). Yegin (34.) sorgte per Foulelfmeter für Kleestadts Anschluss. Das 1:3 von Tarhan (38.) warf die Gastgeber aber erneut zurück. Nach der Pause versuchte die Viktoria, das Spiel zu drehen. Es mangelte aber an der Durchschlagskraft. Besser machte es in der Schlussphase FC-Spieler Kaffenberger (83.), der auf 4:1 erhöhte. Hafner (90.+2) konnte nur verkürzen.

Überlegenheit von Hassia Dieburg wirkt sich aus