– Foto: Schmietow

Sieben Treffer: Torjägerin Laura Hellwege ist Fußballerin der Woche

Laura Hellwege ist kaum zu stoppen: Die O/O-Stürmerin führt die Torschützenliste der Landesliga an und weckt Begehrlichkeiten. Doch an einen Wechsel denkt sie nicht.

Sieben Tore in einem Spiel - das hat Laura Hellwege in der Landesliga noch nie geschafft. Beim 10:1-Auswärtserfolg des FC Oste/Oldendorf gegen Schlusslicht Westerholz traf die 24-jährige Stürmerin nach Belieben. Mit nun zwölf Treffern führt sie die Torschützenliste an. „Bisher waren fünf Tore mein Rekord auf diesem Level“, sagt Hellwege, die seit 2019 für O/O spielt. Die meisten Treffer gegen Westerholz waren gut herausgespielt. „Ich musste oft nur noch einschieben. Das war keine Einzelleistung“, sagt sie. Trainer Maik Ratje lobt sie als Stürmerin, die in kurzer Zeit sehr gute Entscheidungen treffe und enorm schnell sei. „Laura hat den sogenannten Torriecher, den man nicht unbedingt trainieren kann.“

Ihr Vorbild spielte für die Nationalmannschaft

Hellwege ist längst die prägende Offensivspielerin bei O/O. Anfragen aus Ahlerstedt, Hedendorf oder Stade lehnte sie bisher ab. „Mannschaft und Verein sind wie eine Familie. Hier passt es einfach“, sagt sie. Ihr Ziel: Mit O/O in dieser Saison oben mitspielen und endlich das Bezirkspokalfinale erreichen.