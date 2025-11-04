Sieben Treffer in vier Spielen! Kronbichler macht Druck auf Gruber

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bayernliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Drei Siege und ein Unentschieden hat der TSV Nördlingen aus den letzten vier Spielen geholt. Entscheidenden Anteil daran hatte Simon Gruber. Der Torjäger traf in allen Partien und steht damit im Kampf um die 15 Kisten ERDINGER Weißbier für den besten Torjäger der Bayernliga Süd an der Spitze.
In noch besserer Form präsentierte sich im Oktober Jonas Kronbichler vom SV Kirchanschöring. Der 22-Jährige markierte seit dem Tag der Deutschen Einheit in vier Spielen sagenhafte sieben Treffer. Gegen die Junglöwen und Heimstetten war der Knipser je einmal erfolgreich. Am vergangenen Wochenende gegen Schwaig traf Kronbichler zweimal ins Schwarze. Beim TuS Geretsried gelang ihm sogar ein Hattrick. Der elffache Torschütze hat noch zwei Treffer Rückstand auf Gruber.
Altmeister Lukas Riglewski erzielte im Oktober drei Treffer für den SV Heimstetten. Beim 2:4 gegen Landsberg ging der 31-Jährige zwar leer aus, legte aber zumindest beide Treffer seiner Mannschaft auf. Auch er steht nach 16 Spielen bei elf Saisontoren.
Raffael Ascher muss um sein ERDINGER-Abo bangen. Die Tormaschine aus Schwaig hat in den vergangenen Jahren am Fließband getroffen und als Toptorjäger der Landesliga immer wieder sich und seine Mitspieler zuverlässig mit dem flüssigen Gold versorgt. Auch er hat zwei Treffer weniger auf dem Konto.
1. Simon Gruber, TSV Nördlingen: 13 Tore
2. Jonas Kronbichler, SV Kirchanschöring: 11 Tore
2. Lukas Riglewski, SV Heimstetten: 11 Tore
2. Raffael Ascher, FC Sportfreunde Schwaig: 11 Tore
5. Ibrahim Capar, Türkspor Augsburg: 9
5. Markus Gallmaier, SV Schalding-Heining: 9 Tore
7. Alessandro Cazorla, FC Ismaning: 7 Tore
7. Srdan Ivkovic, TuS Geretsried: 7 Tore
7. Nico Krager, FC Pipinsried: 7 Tore
7. Cristian Leone, TSV 1860 München II: 7 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!