Noel-Etienne Reck (re.) verzeichnete den zweiten Treffer für den KFC. – Foto: Ralph Görtz

Sieben Treffer in Halbzeit eins: KFC gewinnt Test gegen Wattenscheid Der KFC Uerdingen behauptete sich nach einer torreichen ersten Hälfte mit 4:3 gegen Westfalen-Oberligist SG Wattenscheid. Beide Seiten erzielten einen direkten Freistoßtreffer.

Nach sieben Toren in der ersten Hälfte ließen es der KFC Uerdingen und die SG Wattenscheid nach dem Seitenwechsel verhältnisweise ruhig angehen. Die knappe Führung brachten die Krefelder ins Ziel und bleiben in der Testspielphase ungeschlagen.

Nach Wattenscheids Führung dreht der KFC auf Für Wattenscheid war es ein Auftakt nach Maß. Kevin Schacht wurde in der Gefahrenzone strafwürdig gelegt, Robert Nnaji verwandelte den fälligen Elfmeter souverän (3.). Die Krefelder konnten sich von dem frühen Rückschlag schnell fangen. Yasin-Cemal Kaya zirkelte einen ruhenden Ball an der Mauer vorbei und genau ins Ziel (8.). Wenig später nutzte Angreifer Noel-Etienne Reck eine Unkonzentriertheit im Spielaufbau der SGW und schloss eiskalt zum zweiten Treffer ab (12.). Wattenscheid fehlte in dieser Phase der notwendige Zugriff und der KFC wusste dies mit eindrucksvoller Chancenverwertung zu nutzen. Nach einem Ballgewinn auf Höhe der Mittellinie machten die Uerdinger das Spiel schnell, am Ende schloss Alexander Lipinski resolut zum dritten unbeantworteten Treffer in Folge ein (18.).

Das Momentum schien eigentlich komplett auf Seiten der KFC, doch mitten in die gute Phase stand Schacht nach einer Flanke zu frei und köpfte zum Anschlusstreffer ein (21.). Doch das Pendel schwang kurz darauf schnell wieder in die entgegengesetzte Richtung: Kingsley Marcinek schob am Ende des Gewusels nach einer Ecke zum 4:2 ein (23.). Der KFC war in der Folge um Spielkontrolle bemüht, spielerische Fortschritte in der neu zusammengewürfelten Elf lassen sich inzwischen auch besser vernehmen. Etwas überraschend meldeten sich aber wieder Wattenscheid zurück und erneut, wie beim ersten Treffer von Uerdingen, auch per direktem Freistoß: Schacht zeigte sein gefühlvolles Füßchen und verzeichnete damit an allen drei Treffern eine direkte Beteiligung (35.).