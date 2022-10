Sieben Treffer im ersten Ziehl-Spiel FC Noswendel Wadern: Verbandsligist hält niederlage in Grenzen

Für Manager Rüdiger Ziehl gelang der einstand als Zwei-Spiele-Trainer des Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Zwei Tage nach der Entlassung von Uwe Koschinat gewann der ehemalige Bundesligist am späten Mittwochnachmittag als Gast des Verbandsligisten FC Noswendel Wadern auf dem Rasenplatz am Christianenberg mit 7:0 (4:0). Justin Steinkötter eröffnete den Torreigen mit einem Doppelschlag (7. und 16.). Dave Gnaase erhöhte nach 20 Minuten auf 3:0 aus Gäste-Sicht, ehe Mannschaftskapitän Manuel Zeitz in der 44. Minute den 0:4-Pausenstand herstellte. Im zweiten Durchgang ließ Saarbrücken angesichts der deutlichen Führung und der Feldüberlegenheit die Zügel etwas schleifen. Der mittlerweile eingewechselte Julian Günther-Schmidt schraubte das Ergebnis auf 0:5 hoch (62.), und in den letzten beiden Minuten fielen noch zwei Treffer durch den glänzend aufgelegten Justin Steinkötter und erneut durch Manuel Zeitz. "Wir wollten heute auch mal Spieler im Wettbewerb sehen, die aus Verletzungen oder Erkrankungen kamen wir Julian Steinkötter und Boné Uaferro, oder nicht so oft in der Liga spielen wie Lukas Böder. Steinkötter hatte zuletzt eine Mandeloperation und kommt nun immer besser zurecht, die drei Treffer heute geben Selbstvertrauen", sagte Rüdiger Ziehl nach dem Spiel. Allerdings misst er dem Ergebnis und dessen Zustandekommen keine große Bedeutung im Hinblick auf das Samstag-Heimspiel gegen den FSV Zwickau. Die Westsachsen treten um 14 Uhr zum Ligaspiel im Ludwigspark-Stadion an. Stolz auf sein Team und das Ergebnis, das annehmbar war, war nach dem Spiel Philipp Weber, der zusammen mit Spielertrainer Alexander Neu das Team trainiert. "Wir haben während einer Zehn-Minuten-Strafe für Neu, der etwas zu heftig reklamierte, zwei Gegentreffer erhalten, sonst hätten wir es eventuell noch ausgeglichener gestalten können. Zwei Gegentore fallen in den letzten drei Minuten. Unsere zweite Spielhälfte war richtig klasse gewesen. Aber man kann gegen ein Team, das vier Klassen höher spielt, nicht alles verteidigen. Sie trainieren täglich und haben dann neben ihrer Schnelligkeit auch noch ein paar Tricks drauf. Wir können zufrieden sein mit dem Spiel und mit der Organisation. Wir sind froh, dass wir die ungewöhnlich frühe Anstoßzeit gewählt haben um auf unserem Platz spielen zu können. Wir hätten vielleicht an einem anderen Ort abends 100 oder 200 Zuschauer mehr gehabt, aber das hätte die Mühe nicht gelohnt. Es war für alle hier ein Highlight, dass mal ein Drittligisten hier spielte". Am Sonntag um 15 Uhr geht es für den FC Noswendel Wadern mit einem Heimspiel gegen den FSV Hemmersdorf auf der gleichen Anlage weiter.