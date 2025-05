Sieben Tore zum Titel: „Jani“ ballert Lindhorst in die Bezirksliga

FuPa Niedersachsen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Jan-Malte „Jani“ Sydow war der Mann des Wochenendes: Beim 10:0-Heimsieg gegen den Tabellenletzten krönte der 22-jährige Stürmer seine überragende Saison mit sieben Treffern in einer Partie – und sicherte dem TuS Jahn Lindhorst damit nicht nur den Tagessieg, sondern auch die Meisterschaft in der Kreisliga und den Aufstieg in die Bezirksliga.

Der bekennende Gladbach-Fan, der mit starkem rechten Fuß am liebsten ganz vorne wirbelt, spricht im Interview über durchfeierte Nächte, das Duell um die Torjägerkanone – und seinen Traum von der Landes- oder Oberliga. Für seinen Heimatverein hat er jedenfalls noch einiges vor.