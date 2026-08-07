 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligabericht

Sieben-Tore-Wahnsinn im Nahestadion

Derby pur in Bad Kreuznach: Der VfR Baumholder gleicht nach 1:3-Rückstand in der Nachspielzeit aus, doch die SG Eintracht hat das letzte Wort +++ Aidan Neal trifft nach 94 Minuten zum 4:3

von Mario Luge · Gestern, 23:18 Uhr · 0 Leser
Was bleibt, ist Jubel: Der Ball liegt im Tor und Aidan Neal freut sich wie Bolle mit Bruder Nico nach dem Treffer zum 4:3.
Was bleibt, ist Jubel: Der Ball liegt im Tor und Aidan Neal freut sich wie Bolle mit Bruder Nico nach dem Treffer zum 4:3. – Foto: Mario Luge

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Verbandsliga Südwest
SG Eintracht Bad Kreuznach
VfR Baumholder
Deniz Darcan
Deniz Darcan
Niko Luciano Neal
Niko Luciano Neal

BAD KREUZNACH. Erster Sieg auf der einen Seite, erste Niederlage auf der anderen: Die SG Eintracht hat gegen den VfR Baumholder ihr erstes Nahe-Derby in der Verbandsliga mit 4:3 (2:0) gewonnen. Fußballerisch ob des frühen Zeitpunkts in der Saison sicher noch ausbaufähig hatte das Lokalduell in Sachen Spannung und Dramatik allerdings schon Endspielcharakter.

Das Beste zum Schluss: Als Till Angel in der zweiten Minute der Nachspielzeit den 3:3-Ausgleich für die Gäste von der oberen Nahe markiert hat, scheint eigentlich schon das Optimum an Fußballgeschichte aus der Partie herausgekitzelt. Doch die Bad Kreuznacher haben dann doch das letzte Wort: Freistoß Malik Schäfer, der Ball fällt Aidan Neal vor den Socken, und der schiebt zum entscheidenden siebten Treffer in einem hoch-intensiven Spiel ein. Hat Schiedsrichter Nico Dönges (Mainz) zunächst noch fünf Minuten Nachspielzeit angezeigt, so werden daraus ebenfalls sieben – was folgt, ist Bad Kreuznacher Jubeltraube und VfR-Sitztrauer.

Bad Kreuznacher Jubeltraube nach dem 4:3
Bad Kreuznacher Jubeltraube nach dem 4:3 – Foto: Mario Luge

Beide Trainer waren sich in ihrer Analyse einig, dass der Eintracht die erste Halbzeit gehört hatte, da hätten mehr als nur die beiden Treffer von Deniz Darcan (5.) und Nico Neal (35.) fallen müssen. Paul Schneiders 1:2-Anschlussdirekt nach Wiederanpfiff schien die entsprechende Strafe für den vorangegangenen Chancenwucher, doch Eintracht-Kapitän Darcan stellte nur zwei Minuten später den alten Abstand her.

Baumholderer Hoffnungsschimmer: Paul Schnelder überwindet Felix Basting und trifft zum 1:2.
Baumholderer Hoffnungsschimmer: Paul Schnelder überwindet Felix Basting und trifft zum 1:2. – Foto: Mario Luge

Baumholderer stemmte sich gegen die Niederlage, spätestens mit dem 2:3 (Ahmad Tajik, 70.) war eine wilde Schlussphase eingeläutet, bei dem die Gastgeber auch wegen zahlreicher Wechsel die Zuordnung in der Defensive und insgesamt den Zugriff verloren zudem nach vorne nicht sauber kombinierten. „Fußball ist ein Fehlersport. Wir sind noch früh in der Saison“ erklärte der neue SGE-Trainer Amin Ouachchen, der sich für die Zuschauer freute, die ein Spektakel erlebt hatten. „Ich selbst brauche das aber nicht so schnell nochmal.“ Seine Mannschaft habe Charakter bewiesen, so der 39-Jährige. Moral zeigte aber auch der VfR, der es jedoch nicht schaffte, an die Leistung vom Auftaktsieg gegen den SC Idar anzuknüpfen.

Eine der zahlreichen vergebenen Chancen in Hälfte eins: Tim Robbert, eigentlich der zweite VfR-Keeper, klärt hier gegen den zweifachen Torschützen Deniz Darcan.
Eine der zahlreichen vergebenen Chancen in Hälfte eins: Tim Robbert, eigentlich der zweite VfR-Keeper, klärt hier gegen den zweifachen Torschützen Deniz Darcan. – Foto: Mario Luge

Ausreichend Arbeit gibt es auf jeden Fall für beide Trainer. Während VfR-Coach Felix Ruppenthal erkannt hatte, dass man in der Rückwärtsbewegung allzu oft in Unterzahl agierte, so sah sein Eintracht-Pendant unter anderem Handlungsbedarf bei hohen Bällen in den eigenen Strafraum.

Gestern, 19:30 Uhr
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
VfR Baumholder
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Abpfiff

Am zweiten Spieltag wieder zurück im Treffermodus der alten Saison ist derweil „Doppel-D“, Deniz Darcan, der mal wieder zweifach netzte. „Es war eine sehr emotionsgeladene Partie. Wir haben fast nicht mehr daran geglaubt, nach dem 3:3 noch zurückzukommen. Stark wie sich Baumholder nach dem Rückstand zurückgekämpft hat.“ Der Kapitän fordert mehr Ruhe im eigenen Spiel von hinten raus, mehr Ballbesitz und Genauigkeit. Aber so gab’s immerhin ein Spektakel für die etwa 250 Zuschauer. Die freuen sich schließlich mehr über ein 4:3 als über ein 1:0. Sie doch auch, Herr Ouachchen? „Nö!“

Weiter geht's übrigens für beide Duellanten schon in der Wochenmitte mit interessanten Auftritten im Bitburger-Verbandspokal: Der VfR Baumholder kann die Freitags-Zielvorgabe im Navigationssystem abrufen, wenn es drei Kilometer entfernt zum Bezirksligisten TuS Winzenheim geht, dessen Trainer Ercan Ürün schon mal Zaungast beim Verbandsliga-Derby war. Zeitgleich tritt die SG Eintracht beim SC Idar an.