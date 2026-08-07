Sieben-Tore-Wahnsinn im Nahestadion Derby pur in Bad Kreuznach: Der VfR Baumholder gleicht nach 1:3-Rückstand in der Nachspielzeit aus, doch die SG Eintracht hat das letzte Wort +++ Aidan Neal trifft nach 94 Minuten zum 4:3 von Mario Luge · Gestern, 23:18 Uhr · 0 Leser

Was bleibt, ist Jubel: Der Ball liegt im Tor und Aidan Neal freut sich wie Bolle mit Bruder Nico nach dem Treffer zum 4:3. – Foto: Mario Luge

BAD KREUZNACH. Erster Sieg auf der einen Seite, erste Niederlage auf der anderen: Die SG Eintracht hat gegen den VfR Baumholder ihr erstes Nahe-Derby in der Verbandsliga mit 4:3 (2:0) gewonnen. Fußballerisch ob des frühen Zeitpunkts in der Saison sicher noch ausbaufähig hatte das Lokalduell in Sachen Spannung und Dramatik allerdings schon Endspielcharakter.

Das Beste zum Schluss: Als Till Angel in der zweiten Minute der Nachspielzeit den 3:3-Ausgleich für die Gäste von der oberen Nahe markiert hat, scheint eigentlich schon das Optimum an Fußballgeschichte aus der Partie herausgekitzelt. Doch die Bad Kreuznacher haben dann doch das letzte Wort: Freistoß Malik Schäfer, der Ball fällt Aidan Neal vor den Socken, und der schiebt zum entscheidenden siebten Treffer in einem hoch-intensiven Spiel ein. Hat Schiedsrichter Nico Dönges (Mainz) zunächst noch fünf Minuten Nachspielzeit angezeigt, so werden daraus ebenfalls sieben – was folgt, ist Bad Kreuznacher Jubeltraube und VfR-Sitztrauer.

Bad Kreuznacher Jubeltraube nach dem 4:3 – Foto: Mario Luge

Beide Trainer waren sich in ihrer Analyse einig, dass der Eintracht die erste Halbzeit gehört hatte, da hätten mehr als nur die beiden Treffer von Deniz Darcan (5.) und Nico Neal (35.) fallen müssen. Paul Schneiders 1:2-Anschlussdirekt nach Wiederanpfiff schien die entsprechende Strafe für den vorangegangenen Chancenwucher, doch Eintracht-Kapitän Darcan stellte nur zwei Minuten später den alten Abstand her.

Baumholderer Hoffnungsschimmer: Paul Schnelder überwindet Felix Basting und trifft zum 1:2. – Foto: Mario Luge

Baumholderer stemmte sich gegen die Niederlage, spätestens mit dem 2:3 (Ahmad Tajik, 70.) war eine wilde Schlussphase eingeläutet, bei dem die Gastgeber auch wegen zahlreicher Wechsel die Zuordnung in der Defensive und insgesamt den Zugriff verloren zudem nach vorne nicht sauber kombinierten. „Fußball ist ein Fehlersport. Wir sind noch früh in der Saison“ erklärte der neue SGE-Trainer Amin Ouachchen, der sich für die Zuschauer freute, die ein Spektakel erlebt hatten. „Ich selbst brauche das aber nicht so schnell nochmal.“ Seine Mannschaft habe Charakter bewiesen, so der 39-Jährige. Moral zeigte aber auch der VfR, der es jedoch nicht schaffte, an die Leistung vom Auftaktsieg gegen den SC Idar anzuknüpfen.

Eine der zahlreichen vergebenen Chancen in Hälfte eins: Tim Robbert, eigentlich der zweite VfR-Keeper, klärt hier gegen den zweifachen Torschützen Deniz Darcan. – Foto: Mario Luge