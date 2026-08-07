Sieben-Tore-Wahnsinn im Nahestadion

BAD KREUZNACH. Erster Sieg auf der einen Seite, erste Niederlage auf der anderen: Die SG Eintracht hat gegen den VfR Baumholder ihr erstes Nahe-Derby in der Verbandsliga mit 4:3 (2:0) gewonnen. Fußballerisch ob des frühen Zeitpunkts in der Saison sicher noch ausbaufähig hatte das Lokalduell in Sachen Spannung und Dramatik allerdings schon Endspielcharakter.
Das Beste zum Schluss: Als Till Angel in der zweiten Minute der Nachspielzeit den 3:3-Ausgleich für die Gäste von der oberen Nahe markiert hat, scheint eigentlich schon das Optimum an Fußballgeschichte aus der Partie herausgekitzelt. Doch die Bad Kreuznacher haben dann doch das letzte Wort: Freistoß Malik Schäfer, der Ball fällt Aidan Neal vor den Socken, und der schiebt zum entscheidenden siebten Treffer in einem hoch-intensiven Spiel ein. Hat Schiedsrichter Nico Dönges (Mainz) zunächst noch fünf Minuten Nachspielzeit angezeigt, so werden daraus ebenfalls sieben – was folgt, ist Bad Kreuznacher Jubeltraube und VfR-Sitztrauer.
Beide Trainer waren sich in ihrer Analyse einig, dass der Eintracht die erste Halbzeit gehört hatte, da hätten mehr als nur die beiden Treffer von Deniz Darcan (5.) und Nico Neal (35.) fallen müssen. Paul Schneiders 1:2-Anschlussdirekt nach Wiederanpfiff schien die entsprechende Strafe für den vorangegangenen Chancenwucher, doch Eintracht-Kapitän Darcan stellte nur zwei Minuten später den alten Abstand her.
Baumholderer stemmte sich gegen die Niederlage, spätestens mit dem 2:3 (Ahmad Tajik, 70.) war eine wilde Schlussphase eingeläutet, bei dem die Gastgeber auch wegen zahlreicher Wechsel die Zuordnung in der Defensive und insgesamt den Zugriff verloren zudem nach vorne nicht sauber kombinierten. „Fußball ist ein Fehlersport. Wir sind noch früh in der Saison“ erklärte der neue SGE-Trainer Amin Ouachchen, der sich für die Zuschauer freute, die ein Spektakel erlebt hatten. „Ich selbst brauche das aber nicht so schnell nochmal.“ Seine Mannschaft habe Charakter bewiesen, so der 39-Jährige. Moral zeigte aber auch der VfR, der es jedoch nicht schaffte, an die Leistung vom Auftaktsieg gegen den SC Idar anzuknüpfen.
Ausreichend Arbeit gibt es auf jeden Fall für beide Trainer. Während VfR-Coach Felix Ruppenthal erkannt hatte, dass man in der Rückwärtsbewegung allzu oft in Unterzahl agierte, so sah sein Eintracht-Pendant unter anderem Handlungsbedarf bei hohen Bällen in den eigenen Strafraum.
Am zweiten Spieltag wieder zurück im Treffermodus der alten Saison ist derweil „Doppel-D“, Deniz Darcan, der mal wieder zweifach netzte. „Es war eine sehr emotionsgeladene Partie. Wir haben fast nicht mehr daran geglaubt, nach dem 3:3 noch zurückzukommen. Stark wie sich Baumholder nach dem Rückstand zurückgekämpft hat.“ Der Kapitän fordert mehr Ruhe im eigenen Spiel von hinten raus, mehr Ballbesitz und Genauigkeit. Aber so gab’s immerhin ein Spektakel für die etwa 250 Zuschauer. Die freuen sich schließlich mehr über ein 4:3 als über ein 1:0. Sie doch auch, Herr Ouachchen? „Nö!“
Weiter geht's übrigens für beide Duellanten schon in der Wochenmitte mit interessanten Auftritten im Bitburger-Verbandspokal: Der VfR Baumholder kann die Freitags-Zielvorgabe im Navigationssystem abrufen, wenn es drei Kilometer entfernt zum Bezirksligisten TuS Winzenheim geht, dessen Trainer Ercan Ürün schon mal Zaungast beim Verbandsliga-Derby war. Zeitgleich tritt die SG Eintracht beim SC Idar an.