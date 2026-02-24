Sieben Tore und zwei Gesichter: Medya gewinnt 4:3 gegen TuS Westerloy

Ein torreiches und emotionales Duell erlebten die Zuschauer am 13. Spieltag der 1. Kreisklasse Jade-Weser-Hunte Staffel Süd. Der FC Medya Oldenburg setzte sich am Ende mit 4:3 (4:0) durch – nach einer effizienten ersten Halbzeit und einer nervenaufreibenden Schlussphase.

Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen, ohne klare Dominanz einer Mannschaft. Westerloy erspielte sich gute Möglichkeiten, ließ diese jedoch ungenutzt. Medya hingegen präsentierte sich vor dem Tor äußerst effektiv.

Das 1:0 in der 15. Minute leitete Nashbir Al Ali mit einer Vorlage ein, die F. Orhan Giebert konsequent verwertete. Auch beim 2:0 (24.) war Al Ali der Vorlagengeber und bewies erneut Übersicht im Offensivspiel.

In der 32. Minute erhöhte dann Faris Orhan Giebert auf 3:0 und stellte die Weichen weiter auf Heimsieg. Kurz vor der Pause fiel schließlich das 4:0: Nach einem starken Doppelpass kombinierte sich Ali Akyol sehenswert durch die Defensive und vollendete eiskalt (45.).

Trotz des klaren Spielstands spiegelte das Ergebnis vor allem die Effizienz der Gastgeber wider, während Westerloy seine Chancen nicht nutzen konnte.

Medya baut ab – Westerloy mit starker Moral

Nach dem Seitenwechsel verlor Medya zunehmend die Luft und wirkte weniger entschlossen in den Zweikämpfen. Die Struktur aus dem ersten Durchgang ging etwas verloren, die Motivation ließ nach.

Westerloy hingegen gab sich zu keinem Zeitpunkt auf. Lautstark feuerten sich die Gäste gegenseitig an und investierten viel Laufarbeit. In der 60. Minute gelang der verdiente Anschlusstreffer zum 4:1. Nur vier Minuten später folgte das 4:2.

Medya geriet nun zunehmend unter Druck. In der Nachspielzeit fiel sogar noch das 4:3 (90.+5), wodurch die Partie noch einmal dramatisch wurde. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Fazit

Ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten: Medya überzeugte durch eiskalte Chancenverwertung und starke Kombinationen – insbesondere über Nashbir Al Ali und Ali Akyol. Westerloy zeigte im zweiten Durchgang großen Kampfgeist und beinahe eine spektakuläre Aufholjagd.

Am Ende sicherte sich Medya die drei Punkte, während Westerloy trotz beeindruckender Moral ohne Zählbares blieb.