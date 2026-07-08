Sieben Tore und viele gute Ansätze: VfB nimmt weiter Fahrt auf Oldenburg überzeugt beim 7:0 in Garrel – Facklam und Demaj treffen doppelt von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jörg Struwe

Der VfB Oldenburg hat auch den ersten Test über die volle Distanz erfolgreich gestaltet. Beim Landesligisten BV Garrel feierten die Blauen einen ungefährdeten 7:0-Erfolg und bestätigten damit den positiven Eindruck aus den ersten Tagen der Sommervorbereitung. Vor 454 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Goldschmaus-Arena präsentierten sich vor allem Mats Facklam und Leon Demaj in Torlaune und erzielten jeweils zwei Treffer.

Ganz reibungslos verlief der Start allerdings nicht. In der Anfangsphase setzte der engagierte Landesligist immer wieder offensive Akzente und verlangte den Gästen Aufmerksamkeit ab. VfB-Trainer Dario Fossi sah seine Mannschaft zunächst noch auf der Suche nach dem Rhythmus. Mit zunehmender Spielzeit übernahmen die Oldenburger jedoch immer mehr die Kontrolle und bestimmten Ballbesitz sowie Tempo. Fossi führte die etwas verhaltene Anfangsphase auch auf die intensive Trainingsarbeit der vergangenen Tage zurück, lobte anschließend aber die zunehmende Sicherheit im eigenen Spiel und die klar erkennbaren Abläufe.

Offensivreihe zeigt sich treffsicher Den Bann brach Marc Schröder nach gut 20 Minuten mit dem Führungstreffer. Nur wenig später legte Leon Demaj nach und erhöhte auf 2:0. Mats Facklam sorgte mit seinem Treffer für klare Verhältnisse, ehe Demaj kurz vor der Pause seinen zweiten Treffer des Abends zum 4:0 erzielte. Auch nach dem Seitenwechsel ließ der VfB nicht nach. Vincent Hagen traf früh zum fünften Oldenburger Tor, anschließend erhöhte Facklam mit seinem zweiten Treffer auf 6:0. Den Schlusspunkt setzte Ermal Pepshi mit dem siebten Treffer des Abends.