Die Halbzeitansprache von Trainer Marvin Frehe scheint gewirkt zu haben. – Foto: Fupa

Sieben Tore und ein knapper Sieg: TSV Eching entscheidet wildes Spiel für sich Fußball Bezirksoberliga Verlinkte Inhalte Bezirksoberliga Oberb FC Forstern II TSV Eching

Spannung bis zur letzten Minute gab es beim BOL-Duell zwischen Eching und der Reserve des FC Forstern. Beim 4:3-Erfolg der Zebras machte nur ein Treffer den Unterschied.

Eching – Dabei habe die Heimelf eigentlich gut in die Partie hineingefunden und konnte durch Julia Hauptkorn, die das Leder über die Linie stocherte, früh zum 1:0 einnetzen (5.). „Wir hatten das Spiel – zumindest bis zur 25. Minute – in der Hand“, erklärt auch TSV-Trainer Marvin Frehe. „Danach haben wir aber den Faden verloren.“ Denn von diesem Moment an zeigten sich die Gäste deutlich zweikampfstärker und schafften es sogar, dieses weitestgehend chancenarme Match zu drehen. So., 27.04.2025, 15:00 Uhr TSV Eching TSV Eching FC Forstern FC Forstern II 4 3 Abpfiff

Wichtiger Ausgleich vor der Pause So ließ Daniela Ober bei ihrem Sololauf fast die gesamte Zebras-Defensive stehen (28.), zudem schlenzte Yanica Moritz einen Abpraller nach einer Ecke ins lange Eck (38.). Erst mit dem Pausenpfiff fiel dann der aus Sicht der Echingerinnen erlösende Ausgleich: Im Anschluss an eine Hereingabe von Silvana Franke köpfte Marlene Ritzmann den Ball in die Maschen (45.). So ging es mit 2:2 in die Kabine.