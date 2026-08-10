Sieben-Tore-Spektakel zum Auftakt - TuS Ahmsen gewinnt 4:3 in Löhne

– Foto: Lukas Lehbrink

Der TuS Ahmsen startet mit drei Punkten in die Bezirksliga-Saison 2026/27. In einem intensiven und abwechslungsreichen Auftaktspiel setzte sich die Mannschaft beim Aufsteiger SV Löhne-Obernbeck mit 4:3 durch. Bei Temperaturen von knapp 34 Grad verlangten sich beide Teams über 90 Minuten alles ab und lieferten trotz der extremen Bedingungen ein attraktives Bezirksligaspiel.

Von Beginn an war dem TuS Ahmsen anzumerken, dass die Mannschaft gut in die neue Spielzeit starten wollte. Die Gäste gingen mit viel Tempo und Druck in die Partie, liefen den Gegner früh an und schafften es zunächst, Löhne-Obernbeck nur selten kontrolliert ins eigene Spiel kommen zu lassen.

Löhne-Obernbeck benötigte einige Zeit, um sich auf das druckvolle Spiel der Gäste einzustellen, fand anschließend jedoch immer besser in die Begegnung. Mit zunehmender Spieldauer gelang es dem Bezirksliga-Aufsteiger, selbst Akzente nach vorne zu setzen und Ahmsen häufiger zu beschäftigen.

Die gute Anfangsphase wurde bereits in der neunten Minute belohnt. Niclas Lehbrink brachte Ahmsen mit 1:0 in Führung. Nur elf Minuten später legten die Gäste nach: Stephan-Maurice Wennemann erhöhte in der 20. Minute auf 2:0 und sorgte damit für einen Start nach Maß.

Die Partie entwickelte sich nun deutlich ausgeglichener. Gerade bei den hohen Temperaturen war beiden Mannschaften anzumerken, wie viel Kraft das intensive Spiel kostete. Immer wieder wechselten sich stärkere Phasen beider Teams mit ruhigeren Abschnitten ab. Während eine Mannschaft etwas Tempo herausnahm, nutzte die andere diese Momente, um selbst mehr Kontrolle zu übernehmen.

In der 33. Minute belohnte sich Löhne-Obernbeck für seine stärker werdende Phase. Pascal Dahlmann verkürzte auf 1:2 und brachte die Gastgeber damit noch vor der Pause zurück ins Spiel.

Ahmsen kommt mit viel Tempo aus der Pause

Nach dem Seitenwechsel erwischte der TuS erneut einen hervorragenden Start – und diesmal ging es besonders schnell.

Nur wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff stellte Jören Seifert in der 46. Minute auf 3:1. Praktisch mit der nächsten Aktion folgte bereits der nächste Treffer: Stephan-Maurice Wennemann schnürte seinen Doppelpack und erhöhte in der 47. Minute auf 4:1. Innerhalb kürzester Zeit hatte sich Ahmsen damit eine vermeintlich komfortable Ausgangslage geschaffen.

Doch Löhne-Obernbeck ließ sich von diesem Rückschlag keineswegs aus der Partie nehmen.

Die Gastgeber investierten weiter viel, erhöhten ihrerseits den Druck und nutzten eine Phase, in der Ahmsen bei den kräftezehrenden Bedingungen etwas Tempo aus der Begegnung nehmen musste. I. Giesbrecht verkürzte in der 60. Minute zunächst auf 2:4, ehe H. Mohammed in der 73. Minute sogar das 3:4 erzielte.

Spätestens jetzt war die Begegnung wieder vollkommen offen.

Löhne-Obernbeck warf in der Schlussphase noch einmal viel nach vorne und hatte durchaus Möglichkeiten, die Partie auszugleichen. Unter anderem sorgte Kubilay Balcioglu mehrfach für Gefahr und kam zu guten Möglichkeiten.

Ahmsen wiederum musste nach einer über weite Strecken spielerisch starken Vorstellung nun eine andere Qualität zeigen. Statt weiterhin ausschließlich über das eigene Offensivspiel zu kommen, waren in der Schlussphase Einsatzbereitschaft, Konzentration und gemeinschaftliche Defensivarbeit gefragt.

Und genau das gelang.

Die Gäste verteidigten ihre knappe Führung gemeinsam, hielten dem zunehmenden Druck der Hausherren stand und brachten das 4:3 schließlich über die Zeit.

Starker Saisonauftakt beider Mannschaften

Am Ende steht für den TuS Ahmsen ein gelungener Start in die neue Bezirksliga-Saison und die ersten drei Punkte. Das Ergebnis erzählt dabei nur einen Teil der Geschichte.

Ahmsen überzeugte insbesondere in seinen starken Phasen mit hohem Tempo, frühem Druck und einem gefährlichen Offensivspiel. Gleichzeitig bewies Löhne-Obernbeck nach dem schwierigen Beginn und insbesondere nach dem zwischenzeitlichen 1:4 große Moral und zeigte, dass auch nach dem Aufstieg mit der Mannschaft zu rechnen sein dürfte.

Auf Ahmser Seite machte sich besonders die Offensive bemerkbar. Stephan-Maurice Wennemann steuerte zwei Treffer bei, Niclas Lehbrink kam mit einem Tor und einer Vorlage ebenfalls auf zwei Scorerpunkte. Einen starken Pflichtspieleinstand feierte zudem Neuzugang Marvin Kaminski, der bei seinem ersten Bezirksliga-Einsatz für Ahmsen direkt zwei Treffer vorbereitete.

Gerade unter den extremen Bedingungen mit praller Sonne und Temperaturen von rund 34 Grad war es allerdings vor allem eine intensive Mannschaftsleistung beider Seiten. Das hohe Tempo der ersten Phasen ließ sich über 90 Minuten kaum aufrechterhalten, wodurch sich immer wieder unterschiedliche Spielabschnitte und Kräfteverhältnisse entwickelten.

So entstand ein abwechslungsreicher Saisonauftakt, bei dem beide Mannschaften ihre Qualitäten zeigen konnten.

Löhne-Obernbeck bewies Moral und kämpfte sich nach einem Drei-Tore-Rückstand noch einmal bis auf einen Treffer heran. Ahmsen zeigte sowohl spielerische Qualität als auch die nötige Widerstandsfähigkeit, um eine umkämpfte Schlussphase zu überstehen.

Nach sieben Toren und intensiven 90 Minuten stand schließlich fest: Der TuS Ahmsen nimmt mit dem 4:3-Erfolg drei Punkte mit nach Hause und startet erfolgreich in die Bezirksliga-Saison 2026/27.