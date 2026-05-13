Sieben-Tore-Spektakel: Weilheim dreht Wahnsinnspartie Bezirksliga Neckar/Fils: Die Partien des 27. Spieltags in der Übersicht. von LS · Heute, 22:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Krisch

In der Bezirksliga Neckar/Fils wurde heute der Auftakt des 27. Spieltags mit einer Begegnung eingeläutet, die an emotionaler Intensität kaum zu übertreffen war. Es war ein Spiel, das die Zuschauer durch ein Wechselbad der Gefühle schickte und erst in der allerletzten Sekunde einen Sieger fand.

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Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! --- Heute, 20:00 Uhr TSV Weilheim/Teck Weilheim/T. TSV Oberboihingen Oberboihing. 4 3 Abpfiff Es war ein Fußballabend, der alles bot, was diesen Sport so leidenschaftlich macht. Die Gäste aus Oberboihingen starteten furios: In der 13. Minute erzielte Philipp Röseke das 0:1, und noch vor der Pause erhöhte Alan Fejzuli in der 38. Minute auf 0:2. Die Sorgenfalten bei den Weilheimern wurden größer, doch die Mannschaft bewies eine Moral. Kurz nach dem Seitenwechsel keimte Hoffnung auf, als Alperen Karaceylan in der 51. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 markierte. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer: Valentin Maier stellte in der 59. Minute mit dem 1:3 den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. In der Schlussphase entwickelte sich die Partie jedoch zu einem Krimi. Ein Mann rückte dabei besonders in den Fokus: Tim Reick leitete mit seinem Tor in der 71. Minute zum 2:3 die Aufholjagd ein und sorgte in der 82. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 3:3 für Jubel. Als sich alle bereits mit einem Unentschieden abgefunden hatten, schlug die Stunde von Christoph Bauer, der in der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4) den umjubelten 4:3-Siegtreffer für die Weilheimer erzielte. ---

Ein Kellerduell der bittersten Sorte. Plochingen (Rang 15, 21 Punkte) und die SC Geislingen II (Rang 16, 6 Punkte) stecken tief im Abstiegssumpf. Das Hinspiel hat Plochingen mit 5:0 klar für sich entschieden – eine Demütigung, die Geislingen tief in den Knochen steckt. Doch Revanche hin oder her: Geislingen hat in 26 Spielen lediglich einen Sieg und drei Unentschieden geholt, kassierte satte 116 Gegentore bei nur 29 eigenen – ein katastrophaler Wert. Plochingen hingegen ist trotz seiner schwachen Bilanz von 6 Siegen aus 26 Spielen noch nicht verloren. Ein Sieg für die Plochingers wäre von enormer Bedeutung, denn der Abstand nach oben ist knapp. Für Geislingen geht es wohl nur noch darum, sich würdevoll aus der Liga zu verabschieden. So., 17.05.2026, 15:00 Uhr TSV Berkheim TSV Berkheim 1. FC Heiningen FC Heiningen 15:00 live PUSH Diese Begegnung ist an Dramatik kaum zu überbieten – zumindest was den Kontrast zwischen beiden Teams angeht. Der 1. FC Heiningen ist die Tormaschine der Liga schlechthin: 111 geschossene Tore in 26 Spielen, eine atemberaubende Tordifferenz von plus 86, 20 Siege, 64 Punkte – nur ein Punkt hinter Spitzenreiter Ebersbach. Im Hinspiel hat Heiningen Berkheim mit 11:0 aus dem Stadion gefegt. Eine Zahl, die für sich spricht. Berkheim (Rang 13, 25 Punkte, Tordifferenz minus 36) kämpft gegen den Abstieg und wird alles daransetzen, diesmal nicht wieder Opfer dieser offensiven Walze zu werden. Für Heiningen ist dieser Auftritt Pflichtaufgabe – und zugleich Möglichkeit, Druck auf den Spitzenreiter zu erhöhen. Jede Schlusspfiffminute, die Ebersbach früher spielt, könnte eine Rolle spielen.

Das ist das Spiel des Spieltags. Tabellenführer SV Ebersbach/Fils (65 Punkte, 21 Siege, Tordifferenz plus 41) gastiert bei Türkspor Nürtingen 73 und hat dabei nur ein Ziel: drei Punkte, die Tabellenführung verteidigen und Heiningen auf Distanz halten. Das Hinspiel gewann Ebersbach knapp mit 3:2 – ein Fingerzeig, dass Türkspor kein leichter Gegner ist. Nürtingen steht auf Rang elf (31 Punkte, 9 Siege) und hat mit der negativen Tordifferenz von minus 12 durchaus Abstiegssorgen, auch wenn der Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze noch komfortabel erscheint. Doch gegen den Spitzenreiter zu punkten wäre ein enormer Befreiungsschlag. Für Ebersbach ist eine Niederlage hier undenkbar – die Meisterschaft, das große Ziel dieser Saison, würde bei einem Patzer in greifbare Nähe für Heiningen rücken.

Mittelfeld trifft auf unteres Mittelfeld – doch die Vorzeichen sind klar: Denkendorf (Rang 9, 35 Punkte) hat mit 11 Siegen eine ordentliche Bilanz, pendelt aber zwischen Mittelmaß und der Gefahr, nach unten gezogen zu werden. Frickenhausen (Rang 12, 26 Punkte) hingegen sitzt dem Abstieg deutlich näher: Nur 7 Siege in 26 Spielen, Tordifferenz minus 15. Das Hinspiel haben die Denkendorfer 2:1 gewonnen. Nun muss Frickenhausen die Revanche packen – ein Sieg zu Hause wäre wichtig, um den Anschluss an die rettenden Plätze nicht zu verlieren. Denkendorf wird versuchen, die eigene Ausgeglichenheit zu nutzen und die drei Punkte mitzunehmen.

Ein Duell zweier Teams aus dem oberen Tabellendrittel, das trotzdem für Spannung sorgt. RSK Esslingen (Rang 4, 46 Punkte, 14 Siege) ist in dieser Liga eine feste Größe und hat mit 80 geschossenen Toren die drittbeste Offensive. Kirchheim/Teck (Rang 7, 42 Punkte, 13 Siege) liegt vier Punkte zurück, hat aber dasselbe Tor-Gegentor-Verhältnis von 63:63 – ein Team, das so viel gibt wie es nimmt. Das Hinspiel war ein echter Kracher: Esslingen verlor trotz vier Toren mit 4:5. Kirchheim möchte diesen Schwung mit in das Rückspiel nehmen und Esslingen weiter unter Druck setzen. Für die Esslinger hingegen gilt es, die Lücke zum Dritten Donzdorf (52 Punkte) zu verkleinern und nicht den Anschluss ans obere Drittel zu verlieren.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr TSG Salach TSG Salach TSV Jesingen TSV Jesingen 15:00 PUSH

Zwei Teams, die beide den Blick nach unten richten müssen. Salach (Rang 8, 37 Punkte) ist zwar noch im gesicherten Mittelfeld, aber der Vorsprung auf die Abstiegszone ist überschaubar. Jesingen (Rang 14, 24 Punkte, 7 Siege) hingegen steckt in echten Schwierigkeiten: Nur drei Punkte Abstand auf Rang 15, Tordifferenz minus 19 – die Lage ist ernst. Das Hinspiel haben die Jesinger mit 3:0 klar gewonnen. Nun ist Salach Gastgeber und die Rolle ist eindeutig: Die TSG will die Punkte zu Hause behalten, um nicht selbst in den Strudel des Abstiegskampfes zu geraten. Für Jesingen wäre ein Auswärtssieg ein kleines Wunder und gleichzeitig ein lebenswichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt.